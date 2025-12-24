美對中晶片加徵關稅！川普宣布2027年6月上路 中國回應了

國際中心／彭淇昀報導

美國總統川普今日宣布，將對從中國進口的半導體產品加徵關稅，原因是「北京不合理的追求晶片主導地位」，稅率至少會提前1個月公布，將自2027年6月起啟動。

美國總統川普今日宣布，自2027年6月起將對從中國進口的半導體產品加徵關稅。（組合圖／資料照）

根據《路透社》報導，美國貿易代表署（USTR）帶頭針對中國出口至美國的晶片產品進行為期1年的調查後，做出上述宣布。這項調查是由前總統拜登（Joe Biden）的政府發起。

美國貿易代表署在新聞稿中表示，「中國把主導半導體產業當成目標不合理，並且對美國商業造成負擔或限制，因此構成採取行動的依據」。

對此，中國駐華盛頓大使館回應，針對任何關稅措施表示反對，「將貿易和技術問題政治化、工具化和武器化，破壞全球產業鍊和供應鏈穩定，對任何人都沒有好處，最終只會適得其反，我們將採取一切必要措施，堅決維護合法權益」。

