美對中晶片管制恐重挫AI發展! 黃仁勳：未來三季中國銷量恐怕都是「零」

輝達CEO黃仁勳(右)近日對美國新出口管制政策發表想法，「對美國科技業與美國人民都不是好事」。 圖 : 翻攝自台海網

[Newtalk新聞] 輝達（NVIDIA）日前發布最新財報，營收再度刷新紀錄，執行長黃仁勳在接受媒體專訪時提到美國政府新發布的出口限制，讓他們在中國市場的出貨全面停滯，他甚至直言，公司接下來兩個季度在中國的銷售「幾乎可視為歸零」。

接受《福斯新聞》專訪時，黃仁勳坦言，新的管制措施讓對中出貨全面停滯：「我們假設下個季度是零，再下一季也是零。」他強調，這不是市場需求衰退，而是政策直接切斷通路。中國目前的 AI 晶片市場規模估計已達 500 億美元，2030 年更可能膨脹到 2,000 億美元，但美企正被迫缺席這塊增長最快的市場，「這對美國科技業與美國人民都不是好事」。

廣告 廣告

輝達創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang）。 圖：翻攝自NVIDIA 直播畫面

他表示，若美中兩國願意重啟對話、讓供應鏈重新打開，輝達仍渴望回到中國市場，「因為那不只是收入，也是支持我們下一波研發投資的命脈」。

儘管輝達第三季營收年增 62%、達到 570 億美元的歷史新高，但《南華早報》指出，公司在中國及香港市場的銷售額卻重挫 63%，只剩 30 億美元。首席財務官克雷斯（Colette Kress）在財報會上也坦承，今年第三季並未成功拿下中國客戶的大型訂單。她雖然對「不得向中國提供更具競爭力產品」的現況不諱言失望，但仍重申公司「願意與美中兩邊保持溝通」的立場。

克雷斯語帶警告地強調，美國若要維持在 AI 算力領域的主導地位，必須成為所有開發者與企業的優先平台，「這裡面當然包括中國企業」。

《保障國家人工智慧取得與創新法案》，原意是全面禁止輝達向中國與其他「高風險國家」出售 AI 晶片。(示意圖) 圖：翻攝自新浪（資料照）

黃仁勳近日也透露，自從美國收緊出口限制後，輝達在中國的市占率「從 95% 掉到 0%」，形容這種後果「難以想像會是任何決策者所期待的結果」。他強調，美方政策讓美國企業被排除在全球最大的 AI 市場之外，「這不會讓美國更強大」。

而輝達近來同時迎來兩項彼此矛盾的消息，據《彭博社》報導指出，白宮正在遊說國會否決《保障國家人工智慧取得與創新法案》（GAIN AI Act），這部法案原意是全面禁止輝達向中國與其他「高風險國家」出售 AI 晶片。若法案受阻，對輝達無疑是一大利益。。

但另一方面，《The Information》引述知情人士披露，儘管美國總統川普今年夏天曾一度暗示會放寬管制，如今白宮已正式通知其他聯邦部門，不會允許輝達向中國出售最新的降規版 AI 晶片。

對此，中國外交部重批美方行徑是「政治化、泛安全化、工具化」的貿易限制措施，不僅拖累全球半導體供應鏈，也終將反噬自身，未來將只會造成「雙輸」局面。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 波蘭大使在俄遭圍毆! 波關閉俄使館 部署一萬兵啟動「地平線行動」

喪權辱國條款下周就要簽? 川普硬逼烏投降 美「這特使」氣到丟辭呈