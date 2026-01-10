美對中無人機禁令未落實先撤回，疑為四月習川會讓路

美國商務部早先宣布，已撤回原計劃針對中國無人機進口設限的提案。外界分析，這一決定可能與中美高層即將展開的會晤有關。該措施原本旨在應對供應鏈及國家安全風險，但最終於白宮審議階段被暫停，或代表目前美方將外交優先級擺在國安之上。

曾考慮全面限制中國製無人機

美國商務部去年 9 月曾提出建議，計劃限制甚至禁止中國製無人機進口，理由是涉及資訊及通訊技術供應鏈安全。該提案於 10 月 8 日送交白宮審查，並於本週四正式撤回。根據美國政府網站資料，白宮與商務部在去年 12 月前就此問題多次開會討論，期間也曾與中國無人機龍頭 DJI 代表會面。DJI 方面在會上表示，全面禁止中國無人機的做法「沒有必要、概念上有缺陷，且會對美國業界造成嚴重損害」。

而就在上月，FCC（聯邦通信委員會）也以國家安全為由，禁止進口部分外國製無人機及關鍵零件，其中就包括 DJI 和另一家中企 Autel（道通智能）的產品。此事發生在商務部撤回禁令提案以前，根據該規定，中國製造商將無法再取得銷售新型號產品所需的批准。不過現有機型仍可生產、銷售與使用，且不影響已購入的無人機。

美中關係因素影響決策

路透社從知情政府官員處獲悉，此次撤回提案似乎與華府近期暫緩部分針對中國的措施有關。相關動向被視為川普總統在為 4 月與中國國家主席習近平的會面作外交鋪墊，但截至目前，白宮及商務部均未就此事作出進一步回應。

美國無人機市場依賴中國產品

美國商務部曾於 2025 年指出，中俄兩國可能藉由無人機遠端存取或操控相關設備，威脅美國數據安全。該部門當時考慮限制進口無人機的關鍵組件，包括機載電腦、通訊與飛行控制系統、地面控制台、操作軟體及資料存儲設備等。專家認為，若規定落實，等同於實質禁止中國製無人機進入美國。

目前，中國產品佔據美國商業無人機銷售的大部分份額，其中 DJI 一家公司就已佔領超過一半市場。

