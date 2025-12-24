美對前歐盟執委等5人限制簽證 指控逼社媒審查

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普政府今天對1名歐盟前執委和另外4人祭出簽證限制，指控他們試圖「脅迫」美國社群媒體平台審查他們反對的觀點。

路透社報導，這是美國針對歐洲相關規範的最新舉措，美國官方認為這些規範超出合法監管範圍。

川普政府已指示美國外交官員動員反對歐洲聯盟（EU）具里程碑意義的「數位服務法」（Digital Services Act）。「數位服務法」意在打擊仇恨言論、錯誤資訊及假訊息，但華府認為「數位服務法」扼殺言論自由，並讓美國科技企業付出代價。

川普政府本月稍早公布的「國家安全戰略」（National Security Strategy）說，歐洲領導層一直在審查言論自由，並打壓對歐洲移民政策的反對聲音，美方認為此舉恐使歐洲面臨「文明抹除」的風險。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，這次遭到簽證禁令鎖定的5人「曾主導組織行動，脅迫美國平台審查、去營利化，並打壓他們反對的美國觀點」。

盧比歐在聲明中說：「這些激進人士與被武器化的非政府組織（NGO）推動外國政府的審查制度打壓，每次都針對美國發言者和美國企業。」

盧比歐未在聲明中點名，但公共外交國務次卿羅傑斯（Sarah Rogers）在社群平台X上公布這些人的身分，指控他們「煽動對美國言論的審查制」。

最受矚目的對象是法國前企業主管布勒東（Thierry Breton），他在2019年至2024年擔任歐盟內部市場事務執行委員。羅傑斯稱布勒東是「數位服務法」的主要推手，稱他曾在科技大亨馬斯克（Elon Musk）與川普進行訪談前對馬斯克施壓。路透社尚無法聯繫上布勒東對此置評。

羅傑斯表示，這波簽證禁令也針對非營利組織「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）英籍執行長阿邁德（Imran Ahmed）、德國非營利組織HateAid的霍登貝格（Anna-Lena von Hodenberg）和巴隆（Josephine Ballon），以及總部設在英國的「全球假訊息指數」（Global Disinformation Index）共同創辦人梅爾佛（Clare Melford）。 這些組織未立即回應路透社置評請求。

法新社報導，歐盟本月稍早以違反「數位服務法」廣告透明度和用戶認證真實性相關規定為由對馬斯克的X開罰後，美國政府加強對歐盟規範的攻擊力道。

美國政府上週表示歐洲重要企業可能成為反制對象，並點名埃森哲（Accenture）、DHL、Mistral、西門子（Siemens）及Spotify等公司。

華府同時也在攻擊英國的「線上安全法」（The Online Safety Act）。「線上安全法」猶如英國版的「數位服務法」，尋求對各大社群媒體平台施加內容審核要求。

白宮上週暫停執行一項與英國的科技合作協議，理由是反對英國科技規範。

盧比歐今天在聲明中說：「川普總統已表明他的『美國優先』（America First）外交政策拒絕任何侵犯美國主權的行為。」他還說：「外國審查機構對美國言論的越權境外管轄也不例外。」（編譯：盧映孜）1141224