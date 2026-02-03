美對印度關稅 從25％降至18％

美國總統川普2日表示，美方已同意對印度的「對等關稅」從25％降至18％，而印度將停止購買俄羅斯石油，並承諾採購價值逾5000億美元的美國能源等產品。美印達成協議，為雙方貿易緊張和關稅風波畫下了句點。

川普在「真實社群」平台上發文，證實他與印度總理莫迪通電話，達成雙邊貿易協議，美國調降對印度關稅稅率，立即生效。川普並稱，「莫迪總理已同意停止購買俄產原油，轉而從美國以及潛在的委內瑞拉管道，大幅增加（原油）採購規模」。

川普進一步表示，「印度將致力把針對美國的關稅及非關稅壁壘削減至零」，「除採購逾5000億美元的美國能源、技術、農產品、煤炭及其他產品外，莫迪總理還承諾將落實更高水平的『購買美國貨』計畫」。他最後補充道，美印之間非同尋常的關係，往後將愈發堅若磐石。

莫迪2日則在X平台上發文稱，「我謹代表14億印度人民，表達我最深切的感謝」，但貼文中未提零關稅或巨額採購承諾。

此前，美方除對印度徵收25％的對等關稅外，還因其進口俄產原油，額外課以25％的制裁關稅。如今，美方針對俄產原油加徵的關稅將同步撤銷，換言之，印度面臨的關稅壁壘將從50％的歷史高位，「斷崖式」下降至18％。

美國是印度最大出口市場，占近20％，自從華府加徵關稅以來，印度紡織、皮革、鞋類及珠寶等勞力密集產業遭受重創，成為2025年新興經濟體中表現最差。如今川普大降關稅，印度政府的壓力也大為紓解。

凱投宏觀新興市場副首席經濟學家沙阿（Shilan Shah）指出，此舉將提升印度取代大陸成為製造樞紐的吸引力。有了較低關稅，印度今年經濟成長率將提高約0.2至0.3個百分點，推升至更接近7％。

川普大砍印度關稅，但上月28日他才以韓國國會推遲審議《對美投資特別法》為由，突然通報將對韓關稅從15％調升至25％，這前後案例形成強烈反差，令韓媒《中央日報》和《朝鮮日報》等都大喊不公。

《中央日報》指出，韓國是基於《共同防禦條約》建立的美國正式盟邦，印度則是透過「四方安全對話」（Quad）參與對陸遏制的合作夥伴，但川普卻採取大相逕庭的貿易舉措。分析認為，川普不顧同盟情誼施加貿易壓力，是其作為博弈核心籌碼的一貫談判原則。