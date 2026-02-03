美對印關稅從50%調降至18%！換取印承諾不買俄石油 莫迪：感謝川普美妙公告

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於周一宣布，已經與印度達成協議，將美對印關稅由50%（25%對等基礎關稅+25%懲罰性關稅）調降至18%，以換取印度方承諾不再購買俄羅斯石油，並降低其貿易壁壘。

川普在社群上公布已與印度總理莫迪達成協議，將美對印對等關稅由25%調降至18%。（圖／美聯社）

根據路透社報導，川普於社群平台真相社群（Truth Social）上宣布達成此協議，表示在與印度總理莫迪（Narendra Modi）通話後，現在印度將從美國甚至委內瑞拉購買石油，美國則會撤銷在原25%對等關稅之上施加的「25%懲罰性關稅」，莫迪也向川普承諾將會購買更多美國產品，並額外購買達5000億美元價值的能源，其中包括煤炭、科技產品、農產品等。

廣告 廣告

川普表示，「基於對於總理莫迪的友情及尊重，應其要求，我們已達成一項立即生效的美印雙方協議，美國將把對等關稅由25%調降至18%，而印度也將把對美關稅與貿易壁壘降至零」。印度總理莫迪也在X上表示，「今天能和我的摯友川普對話十分開心，非常高興能得知現在起印度製商品關稅將降至18%，我代表印度14億人口由衷感謝總統川普的這項美妙決定。」

川普政府正趕著與其主要貿易夥伴達成各項貿易框架協定，只因最高法院即將就川普政府依據《國際緊急經濟權力法》向各國實施的對等關稅進行裁決。包括上個月與我國達成的協定在內，川普政府官員表示，無論最高法院如何裁定，這些貿易協定都將繼續生效，因為他們會從其他法源依據繼續徵收關稅。

更多FTNN新聞網報導

川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地

關稅衝擊農業慘重！川普政府砸120億援助 農民不領情：治標不治本

才揚言要封鎖古巴石油 川普今表示：正與古巴談判中

