美對台三項軍售 美方正式提供發價書草案

▲標槍反裝甲飛彈續購，美方已向台灣提供發價書草案。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 美國國務院去年12月17日宣布，已核准8項軍售協議，其中包括82套M142「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，海馬士）及420套陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）、60門M109A7自走砲與60輛履帶式彈藥運輸車、1050枚標槍（Javelin）飛彈和相關裝備、1545枚拖式（TOW）飛彈、Altius 700M無人機系統等。國防部今（6）日表示，美政府已就「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案。

廣告 廣告

國防部表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款。

國防部強調，美政府同意供售之武器裝備與彈藥，有助提升國軍整體防衛戰力，以應對當前險峻敵情威脅。目前，特別條例草案已送交立法院，惟尚未付委審議。國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

國防部說明，特別條例所列軍購案項，均已與美方完成先期協調，確立供售意願、產線與交期等關鍵因素。建請立法院盡速完成審查，俾利國軍建軍備戰、嚇阻侵略，以維國家安全。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

眷改條例行政院不副署 黃國昌批：破壞民主法治會得到歷史教訓

國籍爭議未解！內政部拒給「機密文件」 李貞秀：請憲法法庭裁決

漢光演習維持10天9夜！驗證後備戰力 今年起教召全面實施14天