美對台少賺千億美元！她揭「超車日韓」關鍵：投資CP值成最大王牌

台灣對美貿易順差持續擴大，引發市場關注。財經網美胡采蘋在臉書粉專發文指出，2024年美國對台灣的貿易逆差為737億美元，但到了2025年，光是一到十月，美國對台逆差就已擴大至1118億美元，且年底兩個月數據尚未出爐，成長幅度相當驚人。

胡采蘋分析，這代表在2025年台灣關稅稅率仍低於日本、南韓的情況下，台灣對美出口卻大幅成長。她也拿中國作為對照指出，2025年一到十月，美國對中國的貿易逆差為1754億美元，相較之下，台灣單一經濟體就貢獻了超過千億美元的逆差，顯示台灣出口能量之強。

進一步比較日本與南韓表現，美國2024年對日本的貿易逆差為693億美元，2025年一到十月則降至532億美元，換算全年約638億美元，逆差明顯收斂；對南韓的逆差也從2024年的659億美元，縮減至2025年前十月的471億美元，降幅甚至更大。

胡采蘋指出，日本以約5500億美元的對美投資，換取六百多億美元的對美順差；南韓則以約3500億美元的投資，維持五、六百億美元的順差；相較之下，台灣僅以約2500億美元的投資，加上授信保證額度，就撐住超過1118億美元的對美順差，且還拿下最關鍵的半導體與資通訊投資，效益明顯更高。

她也直言，若台灣以20%的成長幅度，就能超越日、韓約15%的表現，是否該選擇讓自己與日韓站在同一條成長線上，其實答案並不難判斷，「我想小學生都知道該怎麼回答這個問題。」

