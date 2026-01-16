美對台課徵15%關稅 鍾東錦：苗栗去年已超前部署因應措施

美國商務部於美東時間15日宣布對台灣部分產品課徵15%對等關稅，苗栗縣長鍾東錦16日回應指出，縣府早在去年即啟動關稅關懷行動，並非在新制公布後才開始因應，面對此次關稅新制已有完整準備，整體影響仍在可控範圍內。

苗栗縣長鍾東錦。（資料照／中天新聞）

鍾東錦表示，苗栗縣政府自去年4月中部五縣市企業座談會後，主動啟動「美課關稅－苗栗行動方案」，建立穩定的產官溝通管道與即時回應機制。縣府於去年底進一步推動「苗栗縣因應關稅衝擊之產業創新輔導計畫」，透過實地訪視、專業診斷與政策資源整合，持續協助縣內中小企業及產業供應鏈因應外在挑戰。

工商發展處說明，縣長鑒於國際地緣政治與經貿風險升溫，早於114年中旬即指示整合跨局處能量，推動「美課關稅－苗栗行動方案」，並落實7大措施。這些措施包括成立產業關稅衝擊應變小組、於縣府官網設置專區、推動勞工安定與就業轉型協助、提供財政與稅務支援資訊、協助農業市場拓展與加值轉型、穩健推動碳費政策並輔導產業低碳轉型，以及建立食安風險防範機制。相關作法為全國地方政府中較早啟動且持續推動的關稅關懷行動。

台美關稅重點一次看。（圖／中天新聞）

在產業影響評估方面，縣府已完成初步盤點，整體衝擊仍屬可控。科技與半導體產業方面，苗栗科技園區及其供應鏈具備相對優勢，有助於鞏固苗栗在桃竹苗大矽谷中的關鍵製造角色。汽車零組件產業部分，縣府將協助業者逐步分散出口市場，降低單一市場風險。石化材料相關產業則因高階電子化學材料具不可替代性，整體發展動能仍持續看好。

苗栗縣政府指出，後續將持續盤點受關稅新制影響的重點企業，透過診斷諮詢與現地輔導，協助企業導入淨零碳排、永續經營及高值化轉型，並積極爭取中央相關補助資源，全面提升產業競爭力。

行政院經貿談判工作小組談判結束並達成共識，在美國華盛頓舉行記者會。楊珍妮（左起）、鄭麗君、俞大㵢。（中天新聞）

鍾東錦強調，縣府的角色就是在企業仍具承受能力時即提前陪伴，而非等問題發生後才補救。他表示，縣府將持續做企業最穩定的後盾，化危機為轉機，協助苗栗產業在全球供應鏈重組中站得住、走得遠。

