美對台軍售巨大進展？雷神獲217億合約 張競打臉：去年就公布了

美國政府於當地時間13日宣布了一項總額3.3億美元的對台軍售計劃，將出售戰機備件和維修零件，這是美國總統川普再次上任以來首次對台軍售。隨後，美國國防部於18日確認，雷神公司獲得超過6億美元（約新台幣217億5002萬元）的「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關裝備合約，預計完成日期為2031年。不過，中華戰略學會資深研究員張競則指出，此為去年同意之軍售，但我方去年未編預算，現在才編相關預算。

美國先進地對空中程防空飛彈系統（NASAMS）。（圖取自Kongsberg Defence and Aerospace官網）

張競今天（19日）在臉書發文表示，其實這筆軍售在2024年10月25日就已經公布，總金額當時預估為美金11.6億，為何要拖到現在才訂約，此因國防部當時根本就沒有編列該案採購預算，直到國防部在2026年國防預算書中，要求空軍編列NASAMS系統採購案預算金額約新台幣357億元，執行時間為2024年至2030年後，美方才繼續推動招標作業。

據今年度國防預算書，空軍自2024年至2030年編列357億餘元，採購3套NASAMS。（示意圖/資料照）

張競最後提醒：這不是川普政府新增軍售項目，而是拜登政府下臺前，臨去秋波所准許項目。經過一年多議約與編列預算過程，只敲定6億多美元採購商約，對比預算需求額度新臺幣357億元，還有5億美元額度還沒有搞定，權責單位採購作業還要繼續努力。

據《中國時報》10月底報導指出，據今年度國防預算書，空軍自2024年至2030年編列357億餘元，採購3套NASAMS，預算書特別將「先進地對空防空飛彈系統」購案，註明為「第一階段」，代表後續還有追加採購的彈性，據傳，軍方有意再增購6套NASAMS。

