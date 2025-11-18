美對台軍售引中共不滿 國防部反擊：停止威權擴張、灰帶襲擾才是應有表現

美國政府日前宣布對台軍售規模3.3億美元（約102億元台幣），包括F-16戰機、C-130運輸機及台製經國號（IDF）戰機的零件和維修服務等，這也引來中國國防部抗議，對此，我國國防部則回擊，國防部始終相信以實力衛和平，國防部也敦促中共，停止威權擴張，停止不斷的灰色地帶襲擾，這才是作為區域一員應有的表現。

針對美對台軍售，中國國防部發言人張曉剛批評，美方向「中國台灣地區」出售武器，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，「粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益」，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方敦促美方立即停止武裝台灣的惡劣行徑，避免衝擊影響兩國兩軍關係發展。

張曉剛也嗆聲，正告民進黨當局，揮霍台灣老百姓血汗錢買武器只是飲鴆止渴，「倚外謀獨」、「以武拒統」注定失敗。我們將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。

對於中國國防部的批評，國防部副發言人喬福駿少將回應，美國政府此次就空軍非標準航材零附件對台軍售進行知會國會程序，這是基於台灣關係法以及6項保證，持續協助台灣維持足夠的自我防衛力量，國防部始終相信以實力衛和平，國防部也敦促中共，停止威權擴張，停止不斷的灰色地帶襲擾，這才是作為區域一員應有的表現。

