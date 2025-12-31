即時中心／高睿鴻報導

2025年已即將邁入尾聲，但世界不僅仍不和平，且多處的地緣政治關係還是非常緊張；除了國人熟悉的台海爭端，美國與委內瑞拉近期也吵得不可開交，前者有意推翻後者馬杜羅（Nicolas Maduro）政權的傳言，更是甚囂塵上。因此，當美國近期大舉對台軍售，委內瑞拉竟跳出來嗆聲，宣稱此舉違反一中原則、「干涉中國內政」且破壞區域穩定；對此，我國外交部今（31）表達嚴正抗議，並予以嚴厲譴責。

廣告 廣告

美國近期批准總額約 111億美金、面向台灣的大規模軍售，預計有望大幅強化我國國防力量。沒想到，我外交部指出，委內瑞拉外交部竟於12月29日公開妄稱，美國對台軍售是干涉中國內政、且破壞區域穩定，並謬引所謂「一中原則」，否定台灣主權地位。針對以上不實論述，外交部表達嚴正抗議並予以嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國台灣為主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國從未統治過台灣一天，任何扭曲台灣主權地位、否定台灣人民民主選擇的言論，均無法改變國際公認的兩岸現狀。外交部也怒轟，中國持續在台海及鄰近區域，進行軍事挑釁及恫嚇，不斷破壞亞太地區和平穩定、及以規則為基礎的國際秩序。

故外交部開酸，即便委內瑞拉再次扈從中國以謊言欺瞞世人，也無法改變前揭事實。外交部也建議委國政府，與其無禮貶損他國國家主權，不如先檢視自身缺乏民意基礎的統治正當性；委國執政者當前要務，應該是回應委國人民對於民主、自由、人權、法治及基本生活尊嚴的需求。

外交部強調，台灣作為負責任的國際社會成員，始終秉持守護和平與自由的信念，持續強化自身國防，展現自我防衛的堅定決心，並與美國及其他安全夥伴團結合作，致力維繫台海及區域的和平、穩定與繁榮。

原文出處：快新聞／美對台軍售竟被嗆「干涉中國內政」！外交部狠酸委國：統治無正當性

更多民視新聞報導

潛規則！中國要求晶片商「50%國產機台」 全力打造MIC供應鏈

跨年留意！3縣市大雨特報 下到晚上

旅客注意！祕魯「馬丘比丘」火車對撞 至少1死40傷

