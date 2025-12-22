美對台軍售重心 轉向反登陸作戰

美軍現役M109A7自走砲戰車。(DVIDS)

美國總統川普政府本週再度批准對台軍售，總金額高達 111 億美元。根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）分析，此次軍售內容顯示華府對台軍售策略出現明顯轉變，重心由過去的大型平台裝備，轉向強化台灣阻止中國解放軍登陸的實戰型武器系統。





報導指出，美國國務院17日宣布通過8項對台軍售案，主要包括82套高機動性多管火箭系統（HIMARS）及420枚陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）、60門自走榴彈砲與履帶式彈藥運輸車、1050枚標槍飛彈（Javelin）、1545枚拖式飛彈（TOW），以及 Altius 700M 無人機系統等裝備。多項武器已在烏克蘭戰場上被證實具備高效摧毀裝甲部隊與指揮節點的能力。

廣告 廣告





美國退役海軍少將、華府智庫「捍衛民主基金會」資深研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示，這批軍備將顯著提高中國執行登陸作戰與後續維持占領行動的難度。他指出，無人機有助於遲滯共軍登陸與部署，而 ATACMS、HIMARS 及反裝甲飛彈，將對解放軍地面部隊構成持續威脅。





一名美國政府消息人士指出，軍售方向調整有兩大背景，其一為2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國大規模軍演與飛彈試射；其二則是烏克蘭抵禦俄羅斯全面入侵所帶來的實戰經驗。該人士指出，台灣近年軍購已逐步從象徵性威懾，轉向更強調實際作戰效益。





這是川普第二任期內第二次宣布對台軍售，且規模明顯擴大。今年11月，美方亦批准總額約3.3億美元的戰機與運輸機相關零組件軍售案。