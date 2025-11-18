美對台軍售！中國批違反「一中原則」 外交部譴責：互不隸屬

針對中方指出美對台軍售違反「一中原則」，外交部嚴正譴責。（資料照）

美國近期批准對台軍售，卻遭中國國防部發言人張曉剛批評違反「一中原則」，並向美方提出嚴正交涉。對此，我國外交部強調，台灣是主權獨立國家，與中國互不隸屬，中方無權抹黑台美正常合作，意圖干預他國與台灣互動的主權決定。

美國政府自川普總統今年1月就任後，首次批准對台灣出售總額約 3.3 億美元（約新台幣102億元）的戰機相關航材，張曉剛昨日回應此事時表示，美方此舉違背「一中原則」及中美3項公報，並干涉中國內政、危及主權安全，同時向美國提出嚴正交涉，要求停止「武裝台灣」行徑，以免影響兩國與兩軍關係。

對此，外交部今日再次感謝美國依據《台灣關係法》以及「6項保證」，堅定履行對台安全承諾，協助我國維持足夠的自我防衛能力，同時譴責中方引「一中原則」，意圖顛倒是非、政治操弄，以阻撓台美常態性的安全合作。

外交部重申，台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，中國無權以其自行主張的「一中原則」，抹黑台美正常合作，意圖干預他國與台灣互動的主權決定。

外交部指出，近來中國頻繁出動軍機艦，進行大規模軍事挑釁行動，已嚴重破壞區域的和平與穩定，國際社會很清楚是中方不斷在區域內意圖挑戰現狀，台灣作為區域的負責任成員，除了一直致力於維護台海現狀、持續提升自我防衛能力，並與美國等具備共同利益的國家，攜手維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。





