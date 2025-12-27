美對台軍售！中方制裁20家美國軍工企業 Anduril創辦人曬「金維尼」開嗆

國防科技新創公司Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）曬出金維尼照。（圖／翻攝自X）

美國政府先前宣布對台出售總額超過111億美元的軍事裝備，引發北京強烈反彈。中國外交部隨後公布，依據《反外國制裁法》，即日起對近年參與「武裝台灣」的20家美國軍工相關企業，以及10名高級管理人員採取反制措施。對此，國防科技新創公司Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）也發文回應。

中國外交部透過不具名發言人答覆媒體詢問時重申，台灣問題攸關中國核心利益，是中美關係中「不可逾越的第一條紅線」。發言人強調，任何在台灣問題上進行挑釁、越線行為的國家或個人，都將面臨中方有力回擊，並須為其行為承擔後果。

該名發言人並指，中方敦促美國遵守一個中國原則與中美三項聯合公報，履行美國領導人相關承諾，停止對台軍售與向「台獨勢力」釋放錯誤訊號，否則中方將持續採取必要反制手段，以維護國家主權、安全與領土完整。

根據外交部公布名單，遭制裁的企業包括諾斯洛普格拉曼、波音聖路易斯分公司、L3哈里斯旗下海事服務公司、以及多家無人機、人工智慧與軍事科技新創公司。相關措施涵蓋凍結其在中國境內的各類資產，並禁止中國境內任何組織或個人與其進行交易或合作。

此外，10名被列入反制名單的美國軍工企業高層，除資產凍結外，也被禁止與中國境內機構或個人往來，並將遭拒發簽證及禁止入境中國，相關限制同樣適用於香港與澳門。

而這波制裁發生在美中日前才達成貿易戰「休兵」共識之後。中國商務部11月初曾宣布，暫停對多家美國企業實施不可靠實體清單與出口管制措施一年，其中不少公司過去即因涉台軍售遭制裁。此次美方宣布規模空前的對台軍售案，被北京視為破壞既有默契。

在被制裁名單中，國防科技新創公司Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）格外引發關注。拉奇透過社群平台X發文，以一座諷刺意味濃厚的「金維尼」獎座照片回應，形容自己在耶誕節前夕收到來自中國外交部的「特殊禮物」，並強調自己在中國並無任何資產可供凍結。

拉奇今年8月曾赴台交付首批Altius-600M攻擊型無人機，針對此次制裁，他語帶調侃地表示，相關措施甚至禁止中國公民與他接觸，「或許能讓我的社群動態安靜一些」。

外媒指出，隨著無人機在烏克蘭戰場展現顛覆性影響，加上美國政府加速導入新興科技以應對中國，Anduril近年快速崛起，估值已突破300億美元。與Palantir等矽谷防務新創不同於傳統軍工巨頭，這類企業以速度與創新為賣點，也在華府與國際間引發不同評價。

拉奇先前在美國知名Podcast節目中透露，Anduril內部訂有「中國2027」假設，所有戰略規劃皆以中國可能於2027年對台動武為前提。他同時主張，美國應避免直接捲入戰爭，而是協助將台灣打造為「難以攻下的豪豬」，以提升嚇阻效果。



