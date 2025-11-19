美對台軍售「NASAMS」 助空防靈活配置估2031年交付

IDF經國號戰鬥機升空，國軍「小聯勇」操演從18日晚間起，在屏東恆春三軍聯訓基地展開，現場強大的落山風也成了考驗。

眼鏡蛇攻擊直升機也出動，從夜間驅離敵軍到日間主力反擊，考驗官兵的戰術執行與應變能力。而為了發揮不對稱作戰的優勢，陸軍向美方採購的ALTIUS-600M攻擊型無人機也陸續交貨。

國防部長顧立雄18日親自視察，表示以烏克蘭的實戰經驗顯示，在戰場上面對人力、資源的劣勢，更應該廣泛創新運用無人載具。而繼美國國務院13日批准對台軍售案後，美國國防部再宣布，雷神公司獲得近7億美元的合約，負責採購國家先進防空飛彈系統（NASAMS）設備，經費就是來自於2026年度對台軍售資金。

國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，「他生產的NASAMS飛彈，其實是一個執行案，因為這個軍售案是在去年10月26日就已經宣布了，依照北約派駐在烏克蘭的技術軍官指出，美方他們在交付給烏克蘭的NASAMS系統，總共擊落了900枚來自於俄羅斯的巡弋飛彈和無人機，命中率高達90%以上。」

專家表示，未來面對中低空的威脅，NASAMS可以跟台灣的既有天弓三型、愛國者二三型，還有強弓飛彈，形成高、中、低、超低空的配置，預計交付日期落在2031年。而面對共軍可能攻台，美國國會年度的報告則指出，台灣預警的時間正在減少。

美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福說，「『軟封鎖』也就是類似法律戰的行動，基本上可以在沒有任何警告的情況下進行，包括宣布設下飛彈或演習關閉區域等，而關於對台攻擊和預警時間，中國的行動看起來與其說是演習，不如說是彩排。」

但報告也指出，雖然目前沒有跡象顯示中國正計劃立即入侵台灣，但仍示警美國及盟友，不能再假設台海危機的可能性不高，或認為擁有充足的時間為此做準備。