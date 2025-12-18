美對台軍售8案共3510億台幣 川普回鍋白宮後金額最高
政治中心／綜合報導
美國政府再度宣布對台軍售，包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭續購在內，8項共計111億540萬美元，約新台幣3510億，我國總統府表達感謝，國防部也提到會在特別預算審議後，依程序辦理，但先前1.25兆國防特別預算在程序委員會被擋下，綠營呼籲在野理性，別阻撓國軍提升戰力。
海馬士多管火箭系統，是我國陸軍重要地對地武器，如今也在美國最新對台軍售的清單中。
川普政府再度宣布對台軍售，金額111億540萬美元，為2001年小布希政府以來第二高。（圖／民視新聞）美國政府在美東時間12月17日傍晚五點半，宣布軍售項目，包括海馬士、標槍反甲飛彈、拖式飛彈續購，增購M109A7自走砲、反裝甲型無人機飛彈、超級眼鏡蛇直升機零附件等，8案總額111億540萬美元，約新台幣3510億，美方已進行"知會國會"程序，可望於1個月後正式生效，這也是川普2.0對台最高額軍售，總統府表達感謝，提到美方依「台灣關係法」及「六項保證」，落實對台安全承諾，再次彰顯台美合作夥伴關係緊密，也充分顯示美國政府對我國防需求高度重視。
川普政府再度宣布對台軍售，金額111億540萬美元，為2001年小布希政府以來第二高。（圖／民視新聞） 國防院國防戰略與資源所長 蘇紫雲：「最大的一個特色就是109A7的自走砲，那麼它是美國陸軍現役的裝備，那它最大的特色就是改用M2布萊德利底盤，具有更好的越野效能，除了跟美軍同步之外，也可以應用到未來的新的戰場的變化。」
國防部副發言人 喬福駿：「(美方)持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力，發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定基礎，國防部對美方的決定，表達誠摯的感謝。」
表達感謝的同時，國防部也提到會在立院通過特別預算後，依程序辦理相關作業，但1.25兆特別預算，在程序委員會就被擋下，對美軍購還能順利嗎？
立委(國) 羅智強：「還是呼籲賴清德總統趕快兌現，他到立法院針對重大國情報告，並接受質詢的這個莊嚴的，總統的承諾。」
立委(民) 王定宇：「不管是年度的國防預算，或者是國防特別條例，都被擋在立法院審查的程序之外，我們希望藍白政黨能夠理解，安全跟國防是不分黨派的。」
喊話再喊話，盼在野理性審議，別再阻擋國軍強化戰力。
原文出處：美對台軍售8案共3510億台幣 川普回鍋白宮後金額最高
更多民視新聞報導
黃國昌演講喊「看過我直播舉手」！下秒尷尬：哇這麼少？
未來中配鼓吹武統重罰百萬？梁文傑表態了
翁曉玲「被打臉」先生慘了？徐嶔煌加碼曬照網笑翻
其他人也在看
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 135
李艷秋喊：不副署只是大罷免延續！「清德宗憲法」3年後滿清亡了！
立法院藍白黨團日前三讀通過的《財劃法》修正案，行政院長卓榮泰15日宣布「不副署」，此舉被外界認為是逼戰在野，更有不少民進黨立委嗆聲，「藍白可以提倒閣啊！」對此，資深媒體人李艷秋提出2點分析，喊話在野黨別上當，「因為對民進黨而言，這生意穩賺不賠」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 202
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 174
美國通知台灣逾3500億軍售案 規模歷來最大
台灣國防部18日表示，美國政府於美東時間17日17時許，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 193
停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 121
卓榮泰拒副署創憲政首例 王金平：這是行政院長義務
行政院長卓榮泰日前表態，對立法院三讀通過的停砍公教年金法案將不覆議、不副署，並提出「摧毀國家憲政體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律」三項標準作為未來不副署的依據。前立法院長王金平對此表示，副署是行政院長的義務，不副署就是不負責任。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 576
立院司委會決議：譴責綠色獨裁 將卓榮泰移送監察院彈劾
[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰不副署立法院覆議維持的財政收支劃分法，總統賴清德不公布，立法院司法及法制委員會國民黨召委翁曉玲今(18)日邀請總統府秘書長潘孟安等人備詢。不過，潘則沒有列席。委員會也隨即通過兩個臨時提案，譴責賴清德、卓榮泰「綠色獨裁」，並將卓榮泰移送監察院彈劾。 立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。 不過，總統府秘書長潘孟安則沒有出席。另外，行政院秘書長張惇涵出席前受訪表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的「財劃法」，且在強行通過後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告、完成理性的討論，那院長也不會依照憲法賦予的職權不予副署。 張惇涵說，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。行政院依照憲法規定受邀備新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 134
泰軍繳獲柬埔寨中國製武器 泰國防長：不用歸還北京｜#鏡新聞
泰柬兩國的衝突持續升溫，泰國陸軍12/15指出在柬埔寨士兵所留下來的武器中，發現大量中國製的武器，其中還包括第五代反坦克飛彈，馬上引起熱議。雖然目前還沒有證據證明就是中國在秘密提供柬埔寨武器，但泰方有權保留這些武器。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 9
藍營議員挺陳亭妃掀議論！郭正亮揭背後關鍵
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名開展，民進黨立委陳亭妃、林俊憲均有意角逐台南市長，2人一度唇槍舌戰。同時，國民黨籍的台南市議員蔡育輝公開力挺陳亭妃，引林俊憲質疑藍營介入綠營黨內初選，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 15
憲政僵局！他提三步驟 不違憲也能處理法案
[NOWnews今日新聞]台灣陷入憲政僵局，行政院拍板「不副署或不執行」，硬性反制立法院通過的法案。旅美教授翁達瑞認為，這種以惡制惡的做法，最終將危害行政、立法、司法三權分立的平衡，真正問題在於立法院...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 33
影/卓榮泰不副署賴力挺！蔡正元獻策在野：對他提瀆職、內亂罪
行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，總統賴清德也表示支持，引起輿論譁然。前立委蔡正元認為，在野黨除了號召民眾上街，還要彈劾賴清德，以及告發卓榮泰「瀆職」、「內亂」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
指卓榮泰違法漏編總預算案還造謠 藍黨團：絕不低頭
國民黨團今（18日）召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，副書記長許宇甄表示，行政院長卓榮泰稱總預算案剩不到半個月、若12月底前審查不通過將影響重大建設是造謠，指政院違法漏編、拒不補件，還大聲咆嘯批在野黨害政府倒閉，是奧客、無理取鬧，作賊喊抓賊，國民黨絕不低頭。太報 ・ 7 小時前 ・ 1
行政院長擁一票否決權？藍委批：閣揆成立法院上級機關
行政院長卓榮泰針對立法院通過的《財劃法》不副署，引發憲政爭議。國民黨立委黃健豪在臉書發文批評，當賴清德與卓榮泰自以為是憲政守護者，決定不副署立院三讀及公布的法律案，又要立法院提出倒閣案做為救濟手段，本質上就是在嘲諷中華民國憲法，這個舉動開啟了中華民國行憲後，行政院長擁有法案否決權或選擇性執法的憲政先例，發生在行憲紀念日前夕，何其可悲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
未補提大法官名單 藍批府失職
行政院長不副署《財政收支劃分法》再修正版釀憲政風暴，高雄市長陳其邁呼籲恢復憲法法庭運作，民進黨團幹事長鍾佳濱16日表示，在憲法法庭恢復正常運作前，恐怕只有用這樣的「手煞車」防止國會暴衝；藍委則痛批總統未提出第3波大法官名單已經失職。對此，府方表示會適時發布第3度提名訊息，期盼立法院能克盡憲政機關無可旁貸之職責。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
藍白合？高虹安復職新竹市長拚連任 國民黨將禮讓
新竹市長高虹安涉貪污案高院二審改判無罪，明年可望爭取連任。國民黨組發會主委李哲華17日表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 3
「不副署」是以內閣制之屍還總統制之魂
金恆煒／知名文化人，曾任《中國時報》「人間」副刊主編、副總編輯與《當代》雜誌總編輯鏡報 ・ 11 小時前 ・ 13
川普封鎖油輪喊「奪回石油權利」委內瑞拉經濟命脈遭切斷 沿岸衛星影像曝光
美國總統川普12月16日下令，封鎖進出委內瑞拉遭制裁的油輪，作為推翻馬杜洛政權的最新行動，直接切斷該國經濟命脈之石油出口。事實上，美國日前在委國外海查扣一艘油輪後，已形成「實質禁運」狀態，許多船隻選擇停留在委國水域內，不願冒著遭扣押的風險。而川普宣布封鎖後隔日，衛星影像顯示，委內瑞拉仍有多艘船隻出現在沿岸海域。目前尚不清楚美國將如何執行這項封鎖，學者表示，這對總統權力是一項新的考驗。傳統封鎖被視為戰爭工具，必須符合武裝衝突下的特定條件，目前無論從美國國內法或國際法層面，都存在相當大的疑義。川普強調不會讓任何「不該通過的人」通行，並宣稱要奪回土地與石油權利；他更宣布馬杜洛政權已被列為「外國恐怖組織」。馬杜洛則回擊稱，「帝國主義與右翼法西斯」企圖殖民委內瑞拉、奪取石油與黃金，並誓言捍衛祖國。馬杜洛的支持者也在首都卡拉卡斯（Caracas）聚集，高舉標語痛批川普，當局發布聲明，批評此舉違反國際法、自由貿易與航行自由。回應制裁，油價應聲上漲1%。市場人士表示，預期委國石油出口將減少，但仍在觀望後續發展。中國目前是委國最大原油買家，占其出口量約4%，但全球市場整體供給仍屬充裕。Yahoo奇摩（國際通） ・ 5 小時前 ・ 12
被「寶貝女兒」嚇到了！王世堅伏地挺身 臉撞傷貼OK蹦｜#鏡新聞
民進黨立委王世堅，12月17日到立法院質詢時被發現臉部貼著OK蹦，他笑說是自己在做伏地挺身時，被愛貓嚇到，不小心撞到受傷。不過黨內台北市選戰，除了前秘書長林右昌即將出席演講活動，被認為是為了選舉暖身，而吳怡農也再拋政見，強調選舉不收企業捐款，對此王世堅表達尊重。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 1
曾嘆人生被暫停！高虹安二審逆轉復職歸隊 國民黨宣布2026禮讓
新竹市長高虹安涉詐助理費案16日迎來二審重大轉折，高等法院撤銷一審貪污罪判決，改判無罪，僅依公務員登載不實罪判處6個月徒刑，內政部隨即依法核發復職公文，高虹安今（18日）上午正式重返市府上班，結束長達1年5個月的停職期。與此同時，國民黨組發會主委李哲華公開表態，基於「藍白合」及「現任優先」原則，2026年新竹市長大選將禮讓高虹安爭取連任。鏡新聞 ・ 8 小時前 ・ 23
高虹安案大逆轉！林岱樺喊話：別讓我的冤案再成政治鬥爭工具
新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費案二審改判6月，貪污罪部分撤銷。同樣身陷助理費風波的民進黨高雄市立委林岱樺17日舉辦政策說明會時表示，助理費不該成為政治人物的陷阱，呼籲社會充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化，「不要讓我的冤案，再次成為政治鬥爭的工具」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3