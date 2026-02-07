美對台軍售M109A7等發價書若過期 「過號恐需重抽號碼牌」
〔記者方瑋立／台北報導〕台美防衛合作進展順利，卻面臨國內預算審查僵局的時間壓力。國防部昨(6)日證實，美方已正式針對「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中的M109A7自走砲、拖式飛彈、標槍飛彈等3項軍售案提供發價書(LOA)草案，若未於3月15日效期內簽署，恐導致全案取消。專家今(7)日受訪指出，發價書如同去郵局、銀行辦事的「號碼牌」，若過號未到就必須重抽，不僅單純行政程序延後，可能面臨價格上漲、交期重新延後計算，甚至被其他友盟「插隊」。
國防部昨罕見示警，美國政府3項軍售案發價書草案，效期至今年3月15日，若未獲同意展延簽署效期，恐導致全案取消。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今天受訪說明，台灣目前已被視為「北約+(NATO Plus)」的成員，形同納入核心朋友，因此美方在審核速度與出售武器的質、量上都給予更高的信任與優先權。然而，即便有政治上的支持，進入採購程序後仍須回歸美國國防合作安全局(DSCA)的 「定型化契約」規範，LOA報價書通常僅有120天的效期，這是各國皆然的標準作業程序。
蘇紫雲比喻，LOA不只是契約更像號碼牌，就像在郵局辦事叫號未到，過號就要重新抽號碼牌，優先順序也會往後挪移，也將產生2個嚴重後果，包括失去對抗中共威脅的重要力量，在外交上也會失去信用，甚至讓美國參議院友台議員感到失望，對國家安全的後續戰略衝擊不容小覷。
據了解，此次發價書效期之所以如此緊迫，主因在於全球地緣政治緊張，各國軍購需求激增，導致美國軍工產線產能極度吃緊。美方迅速發出LOA，顯示美方行政部門已透過「老虎小組(Tiger Team，特別任務小組)」等機制加速審查，也特地為台灣保留寶貴的「產線空檔」。
國防部主動公開發價書草案效期幾無前例可循，此次主動公開，是希望向國人說明國防作戰需求與預算的急迫性，國防部日前應允立法院外交及國防委員會，在條例未過前就先進行機密會議專報，可能早也已經涵括期程說明，有參與會議的朝野立委想必都能充分這些資訊。蘇紫雲也說明，過往這種行政技術細節，都是在立院機密會議向立委答詢才會揭露，這次是因為預算條例審查嚴重延宕，才會將效期公開。
另針對外界誤解國防部新聞稿文字，質疑「未簽約為何要付錢？」，蘇紫雲則指出，這是對軍購流程的誤解，以「買房」比喻，這就像買房子，買賣雙方簽字後，必須支付一筆「斡旋金」或定金，合約才算真正生效，產線才會開始運作。他強調，國防部並非在未簽約的情況下就急著付款，而是基於要買到這些武器、滿足作戰需求的前提，為確保能在3月底前支付定金以讓合約生效，避免報價過期。
