美對台軍購欠7000億？ 國防官員：錯！比照「預售屋」扣款

〔記者陳昀／台北報導〕針對外傳美國政府對台軍售進度落後，積欠金額高達近7000億元台幣，國防官員直言，這些說法「都是錯的」，因為「知會國會」的金額和實際發價金額有很大落差，甚至連美國軍援也被算入，我國對美軍購是以類似「預售屋」的方式扣款，隨進度扣款，目前約20億美元餘額，「只要錢還在FRB裡面，就是我們的，還會生利息。」

對於外界指稱美方積欠台灣近7000億台幣軍售，國防官員直言：「沒有這個數字，這些資料都是錯的」，無論是美國華府智庫「加圖研究所」或喬治梅森大學的資料都是錯的，因為他們引用的是「知會國會」的金額，僅為美方核准的最高上限，跟議價完成的實際發價金額有很大落差，另有部分案項是美國「軍援案」，根本不是我們出錢，也被算進去。

這位官員說明，媒體指稱美國已核准但尚未交付台灣的軍售武器總額達215億美元(約新台幣6825億元)，實際上第一版發價書金額僅200.22億美元，中間就相差460億台幣；以NASAMS(國家先進飛彈防衛系統)為例，原先匡列300多億台幣，真正議約完成後實際少了49億多台幣。

這位官員說明，對美軍購是類似「預售屋」的概念，我方匯款至美國聯邦儲備銀行(FRB)，美方會再依進度撥款到軍購專款帳戶，依實際執行進程逐年遞減，隨著裝備不斷進來，餘額會越來越低，上個月帳戶還有1000多億美元，目前餘額約20億美元，這是在等著依進度扣款、不是被積欠，「只要錢還在FRB裡面，就是我們的，還會生利息。」

國防官員強調，我國建軍工作並沒有延遲，反而因為新興科技而加速，並一一盤點軍購案現況，目前執行中共25案，F-16V BLK 70第56架已進產線、M1A2T戰車預計明年全數交齊、11套海馬士火箭及ATA7M飛彈已交貨、Link-11/16系統裝載完成；火山布雷系統正進行測試、預計明年交貨，NASAMS系統則因我方跟其他國家共同議約，時間拖比較長，但成功省下49億元。

該官員說明，F-16V BLK 70的軍購款約2450億元，第1年只付了45億元，包括專管費、產線整備費跟其他預備金，必須真正進入產線後，才會有後續一年期的備料籌備款，錢是按季度付的，不是編了就全付了，今年3月我方也曾要求，只要未在時間點達成進度將停止支付，現在外界卻營造一個氣氛，「還沒交貨又付款給老美」，其實沒這件事。

國防官員直言，國軍為了讓軍購估價更有效率，已將遞交發價書需求信函(LOR)的時間點提前，過去要等整個核定計畫完成，現在只要「作需文件」核定即遞交，以求編列預算前拿到最精準發價金額，不會進到國會審查還要大幅調整，尤其在人工智慧時代，拖個3到7年，新興產品恐準備汰除，若僵持在舊規定，反而是怠忽職守、不思長進。

