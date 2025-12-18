美對台逾百億美元軍售！ M109A7自走砲.海馬士受關注

台北市 / 綜合報導

美國政府再度宣布對台軍售，包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭續購案在內，共計8項，總額111億540萬美元，折合台幣大約新台幣3500多億，對此我國國防部也對美表達感。這回多達60輛的M109A7自走砲，軍事專家大讚有自動化射控等先進裝置，可以獨立作戰也是最新型號。

一聲巨響伴隨濃濃白煙，這是M109A7帕拉丁自走砲威力，最大射速每分鐘8發，有效射程30公里速度每小時56公里，國軍想向美方採購，17日也獲得好消息，美國川普政府宣布超過百億美元對台軍售案，自走砲高達六十輛。

國防部前視察盧德允說：「A7是一個最新的型號，很自動化的射控，還有數位化的管理，這部車其實它可以獨自的作戰，不需要經由整個指揮鏈路來處理。」攤開這次軍售內容總額111億540萬美元，大約新台幣3500多億新台幣，除了自走砲之外，續購海馬士遠程精準打擊系統，到拖式飛彈或是9600萬美元的AH-1W型直升機零附件，再到反裝甲型無人機飛彈系統。

另外海軍，標槍反甲飛彈續購3.75億美元魚叉飛彈可修件檢修，另外還有戰術網路部分，都能讓台灣戰力加分不少，國防部副發言人喬福駿說：「快速建立強韌嚇阻戰力，發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎，國防部對美方決定，表達誠摯感謝。」

只是就在國軍16日公布福建艦時，14日起澎湖海域出現不明訊號源，一路沿澎湖東側海域由北向南規律航行，通過湖西鄉龍門海域後，持續朝南航行至東吉嶼燈塔方向，隨後訊號源消失相關單位卻沒有發現任何可疑船隻。

國防部前視察盧德允說：「在民間我們沒有國家機器，所以我們沒有，相關的資訊來足以研判，或是外國的船隻，可能性太多太多了。」就在解放軍從空中海上不斷侵擾台灣，任何一丁點對國家安全有疑慮的，都不能大意。

