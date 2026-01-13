美對台關稅傳降至15% 工具機、重電訂單將回流
美國對台關稅傳出可能降至15%且不疊加，傳產業大受激勵，包括機械、工具機、手工具、重電等業者異口同聲表示，如果是真的「終於可以鬆一口氣、訂單可望回流」，是大好消息。
台灣機械公會理事長莊大立說，台灣機械與工具機可以和競爭對手日、韓站在一樣的起跑線。過去日、韓有FTA，銷往美國工具機不用課關稅，台灣工具機卻要課4.8%，「如今大家都一樣」，對台廠來說可以大幅提升市場競爭力。
不過莊大立也不諱言，「台灣工具機競爭劣勢依舊存在」，主要還是新台幣匯率相對日、韓仍屬強勢，衷心期盼未來匯率千萬不要再大起大落，讓廠商可以做好成本估算、產品定價及制定穩定的生產策略。
和大集團總裁沈國榮、程泰集團會長楊德華異口同聲說「讚！」表示台灣與日、韓的關稅都是15%且不疊加，等於大家地位都平等了，絕對有助今年工具機產業景氣回溫，匯率則希望維持在31.5至32.5元間浮動，不要再有巨幅波動。
手工具大廠伯鑫總經理吳傳福表示，關稅降至15%且不疊加，大家可以鬆一口氣了。過去台灣手工具銷美要9%至10%的關稅，未來約增加5至6個百分點的關稅，這在可控範圍內。客戶這幾個月來陷入觀望下單縮手，如今關稅就要底定，觀望原因消除，客戶也該要下單了。
以美國為重要市場的重電業者指出，台灣輸美商品關稅稅率可能降至15%，是好消息，因為大部分業者和美國客戶一般是共同負擔增加的關稅，若關稅降低，不僅可降低負擔，更能縮小與日、韓及美國當地廠商競爭差距。
