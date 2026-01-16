美對台關稅拍板15% 我允投資美5千億美元

公視國際記者方子齊在現場指出，「從川普宣布對等關稅政策後，台灣歷經9個多月談判，在美東時間15日下午，爭取到15%的稅率。美國商務部稍早宣布，對台關稅稅率調整至15%。」

我國行政院說明，15%的關稅是不疊加稅率。針對美方近期宣布半導體等「232條款」的25%關稅，美國商務部表示，「已經在美完成晶片製造計畫」的台灣廠商，可以豁免「232條款」關稅。

行政院也表示，針對台灣企業赴美設廠與營運所需的原物料、設備、零組件，美方已承諾豁免對等關稅與232關稅。與此同時，台美達成協議，台灣企業與政府總計將投資美國半導體產業5千億美元。

行政院表示，這筆投資將由企業「自主投資」2500億，加上台灣政府「以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元之企業授信額度」。美國商務部也公布，部長盧特尼克在台美關稅協議達成後的受訪片段。

美國商務部長盧特尼克表示，「基本上，台灣做出兩項承諾，2500億美元直接來自企業，還有政府供應的2500億美元，用以協助中小型企業，加起來我們會把整個產業鏈帶來美國，我們將全部帶過來，這樣就能在半導體供應上自給自足。」

針對美方說法，公視新聞專訪華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）貿易專家華特斯（Riley Walters）。華特斯表示，美國仍將高度依賴台灣既有的上下游產業，不太可能真的把整個產業鏈移至美國。華特斯也說，15%的稅率與日韓、歐盟相似，這份協議，也是台美雙方最接近雙邊貿易的狀態。

哈德遜研究所資深研究員華特斯表示，「這應該被視為台美關係正向的一步，我們有效地達成貿易協議，這可能是最接近雙邊貿易協議的狀態，我知道在拜登政府任內，台美達成21世紀貿易倡議，川普15%關稅遠遠超越它。」

而在華府，率領台灣談判的行政院副院長鄭麗君，將在美東時間晚間8時，在我駐美代表處舉行記者會說明，公視新聞也將前往現場。

