美對台關稅敲定15%！對美投資達5000億美元 台積電再擴4廠



美國商務部15日發布台美達成關稅協議的聲明，美方對台灣商品徵收的對等關稅不超過15%，台灣半導體與科技企業將在美國進行新的直接投資，總額至少達2,500億美元。另外，台灣也將提供至少2,500億美元的信用保證以促台企投資。

對美投資達5000億美元 台積電規模翻倍

聲明指出，台灣半導體和科技產業的對美2500億美元（約8兆新台幣）將建立和擴大先進半導體、能源和AI生產創新能力；2,500億美元的信用保證則支持在美國建立和擴大完整的半導體供應鏈和生態系統，台灣政府以此支持金融機構提供企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

彭博社報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在接受CNBC採訪時表示，台灣科技產業對美投資的2500億美元包括台積電先前承諾的1,650億美元，並預期台積電「規模將會大幅增加、變得更大——你也看過報導，規模可能會翻倍。」

知情人士透露，根據這項協議，台積電將在亞利桑那州再建至少4座晶片製造廠，加上先前承諾在該州開設的6間工廠和2間先進封裝廠，台積電廠區將進一步增加。不過，商務部的公告中並無直接提及台積電。

熟悉內情的美國商務部官員透露，台積電及其他公司將主導這2,500億美元的計畫投資。他表示，盧特尼克與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）主導了此項協議談判。

信用保證方面，盧特尼克指出，這將惠及在美國建廠的中小型台灣企業，並稱台灣之所以讓步，是因為其商品面臨被徵收巨額關稅的威脅，「如果他們不在美國建廠，關稅很可能會達到100%。如果他們承諾在美國建廠，就可以在建廠期間免稅進口晶片。」

強化美國產業基礎 在美台企可得優惠

台美將在美國境內設立世界級產業園區，以強化美國的產業基礎設施，並將美國定位為下一代技術、先進製造與創新的全球中心。台灣將促進美國對台灣半導體、AI、國防科技、電信及生物科技產業的投資，以擴大美國企業的市場准入、深化技術合作，並強化美國在關鍵與新興產業的領導地位。

除了美國向台灣徵收15%對等關稅外，美國依《貿易擴張法》第232條對台灣汽車零組件、木材、木料及木製衍生產品課徵的關稅，合計稅率將不超過15%。此外，美國將對仿製藥及其仿製藥原料、飛機零組件，以及國內無法取得的天然資源實施零互惠關稅。未來對台灣半導體產品徵收的第232條關稅將獎勵在美國投資的台灣半導體製造商。

台灣企業在美國興建新的半導體產能期間，於核准的建設期內，可免繳第232條關稅，可進口最多相當於規劃產能2.5倍的相關產品；超出配額的進口，則適用較低的第232條優惠稅率。已在美國完成新晶片生產計畫的台灣企業，仍可免繳第232條關稅，進口量可達其在美國新產能的1.5倍。

