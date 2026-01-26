美對台關稅為何降至15%？ 楊金龍認同「國安思考大過貿易逆差」
台美關稅談判底定，對台關稅調降為15%不疊加，外界推測美方願降關稅的原因。中央銀行楊金龍今（26日）在立法院詢答時認同立委的看法，認為過去美國時常在講台美貿易逆差，一直喊話要降低貿易逆差，但這次卻做相當大的讓步，有「國安思考大過貿易逆差」的考量，貿易逆差在這次談判並非首要考量。
立法院財委會26日進行「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」專題報告，相關財經首長提出報告並備詢。
央行總裁楊金龍在回應民進黨立委郭國文的看法，針對美國對台關稅調降至15%的原因時在於國安因素，楊金龍表達認同的意思。
楊金龍認為，過去美國時常在講台美貿易逆差，一直喊話要降低貿易逆差，但這次卻做相當大的讓步，代表貿易逆差不是這次美國關稅談判最優先的考量，優先考量是在國安。楊金龍承認，在半導體上更需要台灣協助的現實考量，也就是有「國安思考大過貿易逆差」的考量。
此外，郭國文認為，馬政府時代鼓勵西進投資大陸，現在是東進投資美國，是否也是一種國安考量？
楊金龍「同意」這種看法。至於郭國文認為，除了表面上的貿易逆差，還有隱形的數位逆差，台灣對美的數位服務需求逐年增加，楊金龍認為這是可以觀察的面向。
台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成協議，對台關稅調降為15%不疊加，原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等美國232條款關稅取得最優惠待遇，以及台灣半導體等相關科技產業企業自主投資2500億美元，另政府提供信保2500億美元赴美投資；此外，台積電擴大對美投資，增設先進製程的晶片廠房。台美將擇時簽署台美對等貿易協定（ART）。
