美對台關稅開價？美媒：需掏3500至5500億美元投資

美國媒體報導，台美關稅將在11月底敲定協議，赴美投資金額介於日韓，恐怕是3500億美元到5500億美元之間，引發各界討論。此外美國對義大利徵收的義大利麵關稅將在明年1月生效，面對合計107%的關稅，讓義大利麵龍頭直說生意難做，倒不如撤出美國市場。

美國總統川普(11.11)：「沒有關稅我們國家根本撐不住，如果這項政策被推翻，那將是一場經濟災難，也是一場國安災難。」

政客報導，台灣打算在11月底前與美方敲定協議，競爭對手南韓也同樣緊盯台灣到底得拿多少錢換稅率。

南韓新YTN報導：「南韓政府先前表示同意以不遜於台灣的標準來課關稅，但美國商務部長表示半導體關稅並非協議的一部分。」

2025只剩不到兩個月，但川普關稅依舊還未定案。

水滾下鍋，加上配料翻炒，熱騰騰的義大利麵可是許多美國民眾的餐桌佳餚，但美國商務部9月宣布對13家義大利麵品牌徵收91.74%反傾銷關稅，2026年1月就會生效，合計高達107%進口關稅和反傾銷關稅，讓義大利麵龍頭品牌，生意難做恐怕只能撤出美國市場。

義大利麵品牌執行長費羅：「因為107%的關稅，我們無法在107%的關稅下營運，我們向全球120個國家出口，量非常大，其中約10%到11%在美國。」

義國官員也抨擊關稅數字顯然過了頭，義大利媒體直指川普當局的目的就是促使義大利麵食工廠在美國設立工廠，但對吃格外堅持的義大利人，似乎寧可翻臉下架也不銷售非義大利產的義大利麵。

