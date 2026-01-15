美對台關稅降至「準最惠國待遇」 中經院長：傳產大利多





《紐約時報》（New York Times）報導指出，美國政府有意以調降台灣輸美關稅至15％作為談判籌碼，換取台積電進一步加碼對美投資，在亞利桑那州再興建至少5座晶圓廠，藉此達成一項對美台雙方皆具戰略意義的貿易協議對此，中華經濟研究院長連賢明13日表示，對傳產來說是「利多」。

連賢明13日在臉書上發文指出，看到紐時的這個消息「川普政府將與台灣達成貿易協議，將台灣關稅降至15%，台積電則承諾在亞利桑那州再興建至少五座廠房。」他認為若15%不疊加，對傳統產業進軍美國市場是一大利多。

連賢明寫道：「假設稅率真的是15%不疊加，這個稅率幾乎可說是『準最惠國待遇』，和日本韓國歐盟等國相同，代表台灣被美國視為在對美供應鏈中扮演關鍵角色。」他認為看起來台美的貿易談判應該告一段落，只是會不會如《紐時》所預測在1月底確定，他仍有所保留，「畢竟川老大現在還有伊朗和古巴在忙，應該不太有時間會管到台灣的貿易協議。」

他指出這稅率應該是台灣過去10幾年來，第一次有機會在美國市場中和日本和韓國在相同基礎競爭，「過去即使在WTO下，台灣比日韓稅率還是都高，這對台灣的傳統產業在美國市場競爭應該會是一大利多。」

（封面圖／翻攝《連賢明》臉書）

