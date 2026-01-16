美對台關稅降至15%不疊加、獲232最惠國待遇 中經院長：政府部分比日、韓、歐洲來的優

行政院公布台美關稅談判雙方會面，圖為行政院副院長鄭麗君與美國商務部長盧特尼克（左）。 圖：行政院／提供

[Newtalk新聞] 台美關稅談判於美東時間 1 月 15 日結束總結會議，達成美國對台對等關稅調降為 15% 且不疊加之最惠國待遇（MFN）、半導體及半導體衍生品等「232 關稅」取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作等多項最優惠談判預定目標。加上台積電法說會釋出業績財測佳音、擴大資本支出至 520億～560 億美元，帶動美股台積電ADR（TSM）收漲逾 4%。

對此，中經院院長連賢明於個人臉書發文指出，「政府部分談的比日本、韓國、歐洲都來的優」；並直言，「對台積電好不好見仁見智。還是那句話，假設你覺得對台積電對美投資對公司前景很差，可以趕快去市場放空。」

由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的台灣談判團隊，在美東時間 15 日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）坐鎮的美方談判團隊進行總結會議後，於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄（MOU）。這項貿易協議目前正進行法律檢視，將另擇期簽署文件，並交美國國會審議。

連賢明指出，商務部長盧特尼克親自出面說明台美貿易協議，這應該是目前美國政府最清楚說明台灣貿易協議內容的一次。各國的貿易協議都包含三個部分：大開放、大採購、大投資。這部分應該是台灣貿易協議中承諾的投資部分。並盤點此次協議中的主要亮點，包含：

一，台積電等：先進製程總投資金額為 2,500 億美元，這比原先台積電承諾的 1,650 億，增加 850 億美元，這可以是台積電或其他廠商，但沒有清楚說明新增投資的時程

二，台灣政府：政府承諾協助科技公司，特別是中小科技業，提供最高達 2,500 億美元的信用保證

三，台灣政府：承諾運用台灣在科學園區建設與管理上的經驗，加速台灣半導體供應鏈在美投資

四，對等關稅：關稅水準為 15%，其中已包含最惠國待遇（MFN）關稅（就是俗稱「不疊加」）

連賢明表示，比較關鍵的，應是台積電等廠商答應新增 850 億投資。根據昨天（15日）台積電法說會，董事長魏哲家說第二廠剛蓋完要開始裝機，預計 2027 年下半年投產，第三廠、第四廠接者會開始蓋，看起來應該是很難在川普任內完成投產。也就是說，假設是台積電的話，新承諾的投資項目不太可能在川普任內完成，不過也有可能是其他科技廠商加入投資。而台積電等廠商可免除半導體關稅（Section 232) 及設廠的設備、器材也可以免稅。

連賢明指出，以公布的投資協議內容，政府部分談的比日本、韓國、歐洲都來的優。政府就提供信用保證 (上限 2,500 億美金），不保證對美投資金額，廠商自己決定要不要投資，回歸市場機制，政府透過科技園區經驗，從旁協助廠商對美投資。

至於對台積電好不好，連賢明說，當然就見仁見智。「還是那句話，假設你覺得對台積電對美投資對公司前景很差，可以趕快去市場放空。是說台積電ＡＤＲ夜盤漲了不少，放空時要注意一下風險。」

對於台美稅率能達到 15% 且不疊加，稍早連賢明發文指出，此稅率幾乎可說是「準最惠國待遇」，與日、韓、歐盟等國相同，代表台灣被美國視為在對美供應鏈中扮演關鍵角色；這應該是過去十幾年來，台灣首度有機會在美國市場中與日本、韓國在相同基礎競爭（過去即使在 WTO 下，台灣比日、韓稅率還是都高），對台灣傳統產業競爭美國市場應是一大利多。

