美對台關稅15％不疊加 半導體獲關稅最優惠待遇

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的台灣談判團隊，於美東時間15日與美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)、美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)率領的美方談判團隊進行總結會議，已達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN」、「半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇」、「擴大供應鏈投資合作」、「深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

台美經貿工作小組今日表示，雙方並共同見證駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)、美國在台協會(AIT)於美國商務部共同簽署投資MOU(合作備忘錄)。

廣告 廣告

台美經貿工作小組指出，由於我國是美國第6大貿易逆差國，逆差中有高達9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，涉及美方232條款調查，因此我方在談判中聚焦對等關稅併同232關稅，與美國貿易代表署及商務部進行多輪磋商，並在這次順利達成談判預定的四項目標。

一、對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平。二、台灣成為全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

三、順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力。四、促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

台美經貿工作小組強調，我國所取得的15%且不疊加稅率，是美國主要逆差國中的最優惠待遇，與日、韓、歐盟等美國盟友相同，將彼此競爭立足點拉齊。其中15%且不疊加計算方式，也與日、韓、歐盟相同。稅率調降後，我國工具機、手工具等傳統產業競爭力都將大幅提升。

工作小組也提到，台美間涉及「關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、保障勞動權益及環境保護、擴大採購」等重要內容的台美貿易協議，因雙方仍在進行法律檢視中，我方將另擇期與美國貿易代表署進行文件簽署，待協議簽署後將詳細對外說明，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台美達成貿易協議！關稅降至15％ 台半導體對美直接投資2500億美元

美國商務部宣布台輸美關稅15％ 台灣模式「直接投資2500億美元 」

川普1決定白銀狂瀉 黃金也跌了

踩雷看太多了！修車師傅勸「最好別買」這7款日系車

