美對台關稅15%不疊加 最新網路民調近五成不滿

台美關稅談判最終結果，美對台關稅15%不疊加；另獲美方232條款半導體及其衍生品關稅最優惠待遇，但台積電在亞利桑那州將再投資增建至少5座半導體廠；且ICT等相關科技產業須自主投資美國2500億美元、政府再提供信貸支持2500億美元。入口網站《Yahoo奇摩》對此進行網路投票，截至今早（17日）8時為止，高達47.7%的網友表示不滿意、43.6%的網友表示滿意。

台美關稅15%且不疊加。（僑委會提供）

入口網站《Yahoo奇摩》16日針對「台美關稅拍板15%不疊加，你的看法是？」進行網路投票，截至今天上午8時為止，已有超過5400人投票表態，目前民調仍在進行中，目前有24.1%的網友表示非常滿意、19.5%的網友表示還算滿意。

表示不太滿意者有14.9%、表示非常不滿意的有32.8%；另有8.7%不知道/沒意見。

對於這個談判結果，網友留言表示，「要給美國5000億美金耶！錢從哪裡來？不賣股票不然要自掏腰包啊！小心股市啊！有買台G電股票的要小心」、「把手上的籌碼送光，跟小贏大輸有什麼不一樣」、「喪權辱國的條件」，

另有網友認為「一個字～慘！！！」「把台灣的未來都先賣光了，滿意個屁阿」、「被美國洋人凹夠夠的部分，不敢跟台灣島民說明白講清楚。自己才幾斤兩重，以為都是15趴，自己就沒事了。」「代價太高太高」、「賣了護國神山訂了不平等條約換15%還沾沾自喜？」、「還是回歸現實面，到底付出啥講清楚？」

還有網友認為，「你以為只是去美國設廠？當美國都有美積電了，能自產自足，還會管你台灣被誰打嗎？」、「不是只看數字就好，重點是我們損失的是關鍵半導體產業，這是我們的根，其他國家是送錢給美國，我們是送命」、「掏空台灣有什麼值得高興」。

