中部中心/林賢明、蔡甘文 台中報導

賴清德總統，今天（5日）上午，到彰化和紡織產業座談。總統表示，輸美對等關稅降為15%，對國內紡織供應鏈是正面的，這次調降確實讓台灣與韓國，站回同一條競爭基準線，是一大利多。不過，業界面臨最大的阻礙，是中國紡品的低價傾銷，政府也會全力協助產業升級！

抬起頭來看，還要半蹲下身來，仔細看紡織廠產線，親自到彰化，賴清德總統特別提到，是因為民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月，好幾次都邀請總統來關懷紡織業，他也確實應邀來了！

賴清德總統到彰化關懷紡織業。(圖/林賢明攝)

賴總統親口對業者宣布，輸美對等關稅，降為15%不疊加，對年外銷金額67億美金的紡織業來說，將使台、韓、日，正式重回接近的起跑點上，絕對是一大利多！賴總統也提到，除了南韓之外，另一個最大同類型競爭者，就是中國，在這波關稅談判後，一舉創造更大優勢，業者也對政府的努力，表達感謝！





美對台關稅15％不疊加 總統：紡織業與日韓平行抗中國

賴清德總統到彰化關懷紡織業。(圖/林賢明攝)是該重振產業的時候，讓供應鏈能夠再次完整串連，會是重中之重的關鍵，政府承諾將全力協助！美國是台灣紡織業的第3大貿易夥伴，政府致力讓MadeinTaiwan發揮所長，提供顧客所需要的產品，迎接機會的到來。





