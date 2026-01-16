美對台關稅15% 卓榮泰：台企業自主投資2500億、信貸2500億美元

台美貿易達成共識，美國對台關稅為15%不疊加，另美方232條款半導體及其衍生品關稅，獲最優惠待遇。行政院長卓榮泰今（16日）說明，將以台灣模式進行台美供應鏈合作，我國業者在美國拓展半導體、ICD產業的藍圖，進一步深化台美經貿合作。其中台灣企業直接自主投資2500億美元，政府的銀行融資信保支持2500億美元。這是談判團隊擊出漂亮全壘打，凸顯了美方是將台灣視為重要的戰略夥伴。

行政院副院長鄭麗君今早（16日，美國當地時間為15日晚間）在美國華盛頓舉行越洋記者會，卓榮泰在鄭麗君越洋記者會結束後，在行政院秘書長張惇涵陪同下，舉行記者會進行說明。

卓榮泰表示，今天凌晨由行政院副院長鄭麗君，以及總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，已經跟美國商務部部長、談判代表率領的美方談判團隊，在美國華府進行總結會議。在我駐美代表處，以及美國在台協會共同見證下，與美國商務部共同簽署了台美投資備忘錄MOU，敲定有關對等關稅以及232條款關稅等投資內容。美方也已在稍早發布了一些重點，我方也同步發布新聞，鄭麗君也在華府舉行記者會並回應說明。

卓榮泰指出，我方這次談判所要追求的事項、談判目標可說全數達成。第一個目標，是希望對等關稅能夠再進行調降。因此談判的結果，台灣已經爭取到15%的對等關稅，而且不疊加；計算的方式和日本、韓國等歐盟等國是相同的。

其次，這個數字是我們從去年4月份的32%，到後來的20%；這一次是降到與日韓等等相關國家同等的15%，這是具體的結果。

第二個目標，台灣廠商赴美投資半導體以及其他衍生產品，跟其他項目的關稅都享有232條款的最優惠待遇。同時很重要的，也爭取到汽車零組件以及木材等木材傢俱15%的不疊加。另外就航空零組件，其中的鋼、鋁、銅衍生的0關稅產品，也是0關稅的等等多項關於232款關稅的最優惠待遇。

第三個目標，以台灣模式與美方進行供應鏈的合作，有助於我國的業者在美國拓展半導體、ICD產業的藍圖，進一步深化台美經貿的合作。其中由台灣企業直接自主投資有2500億的美元，是由台灣的企業自主的投資。

另外，由政府的銀行融資信保支持2500億的美元。

行政院長卓榮泰在副院長鄭麗君越洋記者會後，舉行記者會說明台美貿易談判果。（中天新聞）

在投資的領域，會包括半導體ICT供應鏈等等，這個會跟美國共同建立一個產業聚落，並且美方會提供我國相關業者有力的投資環境。

卓榮泰說，台灣有護國神山。我們常說，只要主峰留在台灣，山在台灣，台灣就是山，我們就可以立足台灣，佈局全球，行銷全世界。

第四個目標，在促進未來台美貿易能夠更加的平衡。形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴的關係。

卓榮泰強調，從結果來看，這一次的談判，整個談判團隊經過多次的努力，以及多次的協商，完成了這項工作，等於是擊出了一隻漂亮的全壘打，值得我們為談判團隊表示很大的嘉許。

卓榮泰提到，未來我們還要進一步來達成台美的貿易協議。所以以上這個承諾得來確實是不易。

卓榮泰認為，過去近10個月以來的時間，政府一方面密集的談判，另外一方面也率先推出了強化韌性的特別條例跟特別預算，並獲得立法院的支持。去年的7月，先是面臨到從32%的對等關稅降到20%的一個變化，這是一個暫時性的關稅，現在則進一步獲得了跟所有對美國貿易順差國家中，最優惠的關稅待遇，這也凸顯了美方是將台灣視為重要的戰略夥伴。

卓榮泰要再次感謝鄭麗君副院長、楊珍妮總談判代表及所有參與過這一次談判，從開始到現在的所有部會、同仁非常艱辛的努力、通力的合作，才能夠取得最終這麼好的成績。

卓榮泰表示，然而後續還有談判要跟隨的進行，也希望所有的部會相關單位，一定要再接再厲，在這個基礎上順利的進行下一步，完成整個台美貿易的協定。而最終將來我們會依法送請立法院來審議。還是誠懇的希望朝野能夠共同支持這項得來不易的談判結果。

