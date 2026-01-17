美對台關稅15%「台積電搬多少」 柯文哲批賴清德斷送台灣命脈

台美談判達成共識，美國對台關稅為15%不疊加，另美方232條款半導體及其衍生品關稅，獲最優惠待遇。民眾黨主席柯文哲質疑，台積電是台灣的命脈，台積電要搬走多少，政府要講清楚，不能為了總統賴清德個人的需要，斷送台灣未來命脈。

柯文哲。（圖／中天新聞）

鄭麗君與楊珍妮等人14日晚間赴美，與美方進行第六輪實體磋商達成共識後，與美國商務部簽署台美投資合作協議、與美國貿易代表署簽署對等貿易協定。相關協議詳細內容返台後會再公開說明，協議內容會依法送交國會審查。她指出，對等關稅15%不疊加，而且是美國逆差國中最低的稅率。另美方針對232條款半導體及其衍生品關稅，美方承諾將給台灣最優惠待遇。

賴清德。（圖／中天新聞）

另外，根據美國商務部發布的事實清單，台灣半導體和科技企業將進行至少2500億美元新的直接投資，用於在美建立與擴充先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新能力；台灣也將提供2500億美元的信用保證，以促進台灣企業的額外投資，支持在美建立並擴大完整的半導體供應鏈與產業生態系。

行政院經貿談判工作小組談判結束並達成共識，在美國華盛頓舉行記者會。楊珍妮（左起）、鄭麗君、俞大㵢。（圖／中天新聞）

柯文哲今天受訪時表示，關稅15%現在跟日本、南韓一樣，問題是其他的附加條件到底是怎麼一回事？重點不是在那個價格，其他的附帶條件是什麼要講清楚。 「台積電是台灣的命脈，台積電要搬走多少？政府要講清楚，不能為了賴清德個人的需要斷送台灣未來命脈！」

