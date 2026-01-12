美對台關稅15%！周軒酸爆黃國昌：希望他下飛機了，還沒的話等他一下

政治中心／施郁韻報導

台灣民眾黨主席黃國昌11日搭機赴美國華府。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

據《紐約時報》報導，台灣與美國將達成貿易協議，關稅將降至15%，台積電未來將在美國擴大投資，報導指出至少再增建5座半導體廠。民眾黨主席黃國昌11日晚間率團，前往美國華府進行三天的訪問，稱要赴美談國防、關稅。對此，政治工作者周軒一句話酸爆黃國昌。

據《紐約時報》報導，知情人士指出，川普政府與台灣幾乎已談好貿易協議，美國對台關稅下降，台積電承諾提高對美國投資。

知情人士表示，協議中，台積電在亞利桑那州至少再投資興建5座半導體廠，具體時間尚未明朗。

不過黃國昌才搭機赴美國華府，他受訪表示，此行最主要目的是針對國人關心的軍購及高關稅議題，盼從美方得到直接可信賴資訊。周軒也在臉書發文直呼「希望黃國昌下飛機了，還沒的話我們等他一下。」貼文一出，引起網友熱議。

網友紛紛留言笑稱「哇，忘記算跨日線了」、「民眾黨每個人都好愛收割⋯」、「拜託他下飛機的時候不要說這是他爭取的」、「感謝台積電為台灣安居樂業」、「天也不從他願」



