美對台111.5億美元軍售成定局？ 軍事專家曝這「標示」富含玄機

美國DSCA日前宣布8項價值111.5億美元的對台軍購，無疑是對台美關係注入強心針，而這當中卻存有玄機與可能的變數。軍事專家張競就指出，8項軍售案在說明主承包商名單時，卻是充滿玄機地表明「透過採購競標程序加以擇選」，有別以往公布確定的廠商，但他認為這當中可能有3原因，而外界也需理解這種說法所隱含的變數，不應樂觀太早。

然而，中華戰略學會資深研究員張競近日點出，若是細心審視國防安全合作署所發布8份新聞稿內容，將可注意到這8項軍售案，在說明主承包商名單時，卻是充滿玄機地表明「本案主承包商將依據美國聯邦法規，由美國政府透過採購競標程序加以擇選」。也就是尚未選擇或未公開承包商。

他表示，相對於歷來美國對臺軍售在公布時，絕大多數都會宣布已經選定之主承包商，或是直接說明該案並無主承包商，此項資訊相對明確，但為何本次宣布這8項對臺軍售時，卻無法直接說明主承包商，經過深入理解與探討，應該是基於下列三項考量所致。

首先就是前述軍售案，某些項目其實依據中華民國政府預算編列與審議及獲得程序來說，其實尚未完成全案預算獲得程序，因此就美方立場來說，確實理解日後未見得能讓全案得以順利執行。基於不見兔子不撒鷹，美國政府並未積極辦理後續訪商議約程序，所以才會以前述猛打太極拳官樣文章充數；免得過早宣布主承包商，成為哄抬國防產業商股價，影響國內金融市場變數。

其次亦有可能是儘管臺灣方面確實已經獲得預算，支付對美軍購款項絕對不成問題，但是尚未完成訪商議約程序，全案後續發展仍然存在變數，特別是某些項目確實存在多個供應商與承包商，目前競標程序並未完成定案，因此在無法確認承包商，乾脆以前述辭語說明，期能在發布新聞稿時有個交代。

最後則是有論者指出，由於已有多個美國政府對臺軍售項目主承包商，受到中國大陸報復制裁，並且針對此等國防產業商採取出口管制措施，對其生產營運造成嚴重影響，因此美國政府才決定在發布對臺軍售時，刻意語焉不詳低調隱匿主合約商與次要承包商。不過他認為，這種說法其實是相當自欺欺人，此因許多軍售項目是特定生產廠家獨門生意，完全不可能隱匿與掩蓋此等承包商。美國政府不可能就以此種掩耳盜鈴手法加以掩飾。

他強調，從主承包商鮮少使用之說明用語，外界必須理解其中所存在變數，並且合理推估出各軍售採購案發展進程，其實仍須賡續推動多項採購程序，才能夠順利將對美軍購案付諸執行。許多人認為當DSCA公布對臺軍售案時，後續必然就會水到渠成執行，但其實諸多軍售案在公布後，煮熟鴨子還是有可能飛掉，例如先前欲採購的M109A6自走砲。

至於本次對臺軍售案係緊接在12月15、16日，解放軍與美軍於華盛頓特區所舉辦第19屆防務政策協調會談後宣布；許多政治評論者與軍事觀察家都高度懷疑，北京方面已經被美國告知即將公布對臺軍售；甚至還有傳言指出，這8項軍售案為何要累積到此時才會發布，其中受到北京與華盛頓高峰會談進程影響相當明顯。

