美對台3.3億美元軍售 軍事專家揭關鍵：利用遊戲規則的政治操作

美國國防安全合作局(DSCA)宣布，對台出售價值約3.3億美元的F-16、C-130等戰機航材零附件。軍事專家張競分析，馬政府時代不希望對美軍售影響兩岸穩定，因此這類後勤耗材往往「化整為零」提出，基層不會因此停工待料；但民進黨因需要宣傳美國挺台，因此寧可累積多個採購項目到必須通報國會的額度。

DSCA宣布，對台出售價值約3.3億美元的F-16、C-130等戰機航材零附件。由於是川普2.0上任10個月以來、同時也是川習會後首次宣布對台軍售，因此格外引發國內各方關注及討論。不過中華戰略學會資深研究員張競指出，在美國政府休業期間內，DASA仍然正常運作，10月31日曾公告對新加坡軍售案、11月12日也公佈對丹麥飛彈軍售案，因此外界評論「此項軍售案早已定案，只是考量10月30日川習會以及美國政府從10月1日起關門休業才被擱置，11月13日美國政府重新開張後，馬上就端出來通報美國國會。」的說法是胡亂猜測。

張競表示，這種將許多採購項目硬湊到金額必須向國會通報，但卻沒有具體主要狀備、系統或載台的軍售案，基本上是利用對美軍購遊戲規則的政治操作手法。

他分析藍營執政期間，不希望對美軍購產生影響兩岸穩定互動之負面效應，所以透過「化整為零」管控拆案，採取細水長流策略，讓後續料配件與後勤耗材採購金額保持在不必通報國會範圍，使得整個維持戰備補給採購作業不要曝光，但該買的東西絕對不會少買，基層維修保養也不會停工待料。

然而，由於綠營執政需要靠美國對台軍售，來當作壯膽強心針；所以寧可靠著累積多個採購項目，硬是將金額湊到必須通報國會額度，然後藉著美國宣布對台軍售，敲鑼打鼓地宣稱美國力挺台灣，對美關係又有所提升。

他分析，只要比對對美軍事採購紀錄，不同政黨執政期間，是否會將本來就該是隨到隨辦經常性後續料配件補充採購作業，硬是累積成完全沒有任何重要裝備、系統與載台，但金額卻高到必須通報國會與對外公佈的對美軍事採購案，就可以看出其中門道。

張競並指出，對於DSCA公告中的「non-standard」用辭，其實是指「非美軍制式」軍備品項，基本上是不適用於美軍現役裝備、系統與載台；但卻仍然屬於美國輸出管制法規所涵蓋範圍內，並且也能與美軍軍備庫儲採購作業系統，相互密切接軌的軍備品項。

他分析，這類軍備品項，有時候是因為美軍裝備、系統除役後，仍保有既定庫存數量，因此可供調撥供售給盟國。更有可能是因為基本構型與美軍現役裝備相同，但是某些客製化品項與美軍不同，盟國友邦假如透過商售管道，很可能要另外申請輸出許可。因此透過軍售管道，委託美軍代為採購、驗收與處理申請輸出許可，其實採購作業效率更高，所以才會產生此種循軍售管道採購「non-standard」軍備品項的軍購案。

張競解讀，外界可能認為「non-standard」是因為軍售品項涉及IDF經國號戰機，所以才會使用此項用語，然而，經國號戰機某些零附件雖然使用與美軍相通的品項，但美軍不會專為經國號建立庫存料配件，真正原因仍是委請代為處理採購作業所致。至於有觀點認為，由於經國號與AJT勇鷹高教機具備高度相似性，此項軍購案是否是在掩護勇鷹高教機產製案的採購需求，張競認為，這就顯然要上綱到「偵探小說層級的想像力」了。

