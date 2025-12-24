美對台3500億軍售！陸國台辦轟：把台灣變火藥桶、民眾淪炮灰

美國國防部日前宣布對台出售價值約110億美元（約3500億台幣）軍售，大陸國台辦今抨擊，民進黨不惜把台灣變成火藥桶、彈藥庫，「不惜讓台灣民眾充當台獨炮灰，只會給台灣同胞帶來深重災難。」

大陸國辦發言人彭慶恩。（圖／翻攝《央視》）

大陸國台辦今舉行例行記者會，發言人彭慶恩對媒體詢問，做出上述表示，他指出，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」美方對台軍售粗是粗暴干涉中國內政，「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是八一七公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。」

彭慶恩表示，要求美方立即停止「武裝台灣」、停止縱容支持台獨分裂勢力，恪守一中原則和中美三個聯合公報，「慎之又慎處理台灣問題」。

彭慶恩指出，民進黨倚美謀獨、以武謀獨，「不斷鼓吹所謂防衛決心，不惜把台灣變成火藥桶、彈藥庫，不惜讓台灣民眾充當台獨炮灰，只會給台灣同胞帶來深重災難」。他語氣強硬指，「祖國統一勢不可擋，如果台獨分裂勢力膽敢突破紅線，我們必將迎頭痛擊。」

