美對台8向軍售已知會國會 總額111億可望一個月後生效

美國協助台灣強化自我防衛能力，川普2.0二度宣布對台軍售，國防部表示，美國政府針對包含M109A7自走砲在內總計8項，總額111億540萬美元（約3500億新台幣）的對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效，總統府表達誠摯感謝，顯示美方對台灣國防需求高度重視。

國防部副發言人喬福駿說，「美方持續協助台灣維持足夠自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎，國防部對美方決定表達誠摯的感謝。」

廣告 廣告

民進黨立委王定宇指出，「不管是國會端或者是美國川普政府，正用具體行動證明台灣的重要，也用具體的行動打破疑美論。」

國民黨立委賴士葆表示，「第一個我們買不到我們想要的先進武器，第二個我們是不是多買了。」

這是自2001年小布希總統以來，美方對台規模最大的軍售案，包括納入美軍現役的M109A7自走砲，以及出售更多的海馬士多管火箭，加上千枚的標槍飛彈、拖式2B飛彈，還有ALTIUS無人機，也納入台灣戰術網路暨部隊覺知應用套件，另外，後勤維保部分，則有超級眼鏡蛇直升機零附件、魚叉飛彈可修件檢修。專家分析，軍售項目涵蓋源頭打擊到灘岸防衛，有助完成陸軍戰力拼圖。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘表示，「美國也是透過這次軍售，開始大量幫台灣囤積反戰車飛彈跟無人機，因為自殺式無人機跟反戰車飛彈，目前台灣不具備生產能力。」

不只出售台灣先進武器裝備，美國聯邦參議院通過國防授權法案，授權美軍持續訓練台灣，也要求五角大廈與台灣建立聯合計畫部署無人系統及反無人系統，台灣軍工產業領頭羊漢翔，近年積極投入無人機領域，表示法案通過，帶來正面影響。

漢翔總經理曹進平指出，「無人機跟現在發展無人機反制系統，盡量跟其他友邦、跟其他友好國家公司來做推銷，那也都獲得很正面的回應。」

曹進平表示，配合政府政策，無人機及反制系統已列為漢翔未來發展主軸，除了協助國內廠商量產，也開始自主研發打造無人機生態系。