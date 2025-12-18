美對台8項軍售逾3500億 外交部致謝：履行對台安全承諾

外交部感謝美國延續對台軍售常態化的政策。(資料畫面)

國防部證實，美國政府已正式通知國會，將對台灣出售總額高達111億540萬美元（約3,532億台幣）的8項軍事裝備。對此，外交部長林佳龍今（18日）表示歡迎，並誠摰感謝美方履行安全承諾，及長期對區域安全及台灣自我防衛能力的支持，協助台灣維持足夠的自我防衛能力及建立強韌的嚇阻戰力。

外交部今（18日）日指出，已收到美國政府正式通知，行政部門已知會國會，將對台灣出售總額111億540萬美元（約3,532億台幣）的「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、及「魚叉飛彈可修件檢修」8項軍事裝備。

外交部表示，這是美國總統川普第2任期內宣布的第2批對台軍售，再次彰顯美國依據《台灣關係法》及「六項保證」，堅定履行對台安全承諾，並延續對台軍售常態化的政策，協助台灣維持足夠的自我防衛能力及建立強韌的嚇阻戰力。

外交部長林佳龍誠摰感謝美方長期對區域安全及台灣自我防衛能力的支持，美國以具體行動落實其新版「國家安全戰略」，對台灣戰略地位及強化軍力，以嚇阻台海衝突的重視。

外交部強調，面對中國在區域頻繁的軍事活動與灰色地帶挑釁、襲擾行徑，台灣將秉持守護與平與自由的信念，持續強化自身國防，展現自我防衛的堅定決心。此外，台灣會持續深化與美國及其他安全夥伴的合作，提升防衛能力與韌性，同時歡迎國際社會繼續以具體行動，共同促進台海及區域的和平、穩定與繁榮。





