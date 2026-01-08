美對委內瑞拉斬首戰恐在台海重演？張延廷：陸較美更具距離、訓練與內應優勢

前空軍副司令張延廷。廖瑞祥攝（資料照）



美國特戰部隊跨境捉捕委內瑞拉總統馬杜羅，震撼世界，也讓國內重新關注，對岸是否也有類似美方斬首戰的實力。空軍前副司令張延廷今示警，大陸相較美國更有3大優勢，絕對有能力執行，做不做是在他的企圖、決心與必要。

張延廷表示，美國能精準對馬杜羅進行斬首行動，除了美軍特戰部隊訓練蠻強的，軍事戰力夠，又能掌握空優與內應，但這些客觀條件，中國大陸、俄羅斯、法國，甚至英國都應該有這個能力做得到，「不要低估，料敵從寬」。

張延廷更提醒，中國大陸對台灣又比美國對委內瑞拉要執行斬首戰，還更有3個優勢：首先是距離優勢，美國從波多黎各到委內瑞拉首都要800公里，但大陸距離台灣僅140公里。

張延廷表示，中國大陸比美國更有的第2個優勢是中共是有備而來，在內蒙古的朱日和基地有一比一規劃我們總統府與周邊道路地形，還已經設了10年以上，演訓不是玩假的。

張延廷說，中國大陸第3個優勢是在台灣有內應，我國總統府、民進黨、國安高層都已被證實有共諜，還潛伏10幾年，對總統行動與行程掌握一清二楚，誰敢打包票總統府與民進黨內已沒有共諜？

此外，張延廷也提到，總統官邸就在台北市，沒有衛戍縱深，市區根本沒辦法防備，沒有坦克與碉堡，總統與副總統又住得很近，也是大陸若要執行斬首攻擊，我方無從防禦的原因。

