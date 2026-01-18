美對格陵蘭可能手段…加強島上滲透 離間丹麥關係

美國總統川普聲稱一定會對格陵蘭採取行動，不排除動武拿下格陵蘭。國防分析家認為，以「閃電行動」奪島相對容易，但恐對美歐同盟造成重大後續影響。除了出兵，川普政府也可能透過分化格陵蘭與丹麥、發錢拉攏格陵蘭人、或與該島達成「自由加盟協約」，取得對格陵蘭影響力。

美國已有逾一百名軍事人員常駐格陵蘭西北端的皮圖菲克基地。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，假使美國入侵格陵蘭，駐紮阿拉斯加的第十一空降師將是核心戰力。但美國幾位前官員和國防分析家說，軍事行動可能性極低。

撇除動武，自川普回任以來，幾家外媒已披露美國疑似在格陵蘭加強諜報或從事認知作戰，希望挑撥格陵蘭與丹麥。

華爾街日報去年五月就報導，美國各情報機構負責人被指示深入了解格陵蘭獨立運動，以及當地人對美國開採資源的態度。丹麥廣播公司去年八月引述消息人士報導，至少三名川普相關人士已進入格陵蘭從事認知滲透，目的是離間該島與丹麥的關係。

至於收購格陵蘭，格陵蘭與丹麥均已說不賣，這項交易也須獲得歐盟批准。

路透一月另引述消息人士報導，美國官員已討論要向格陵蘭人發錢，作為說服當地人脫離丹麥、甚至加入美國的行動一環，金額從每人一萬至十萬美元不等。格陵蘭人口僅約五點七萬人。

若格陵蘭獨立，可選擇與美國建立關係，如達成自由加盟協約（ＣＯＦＡ），美國將據此提供經濟和安全援助。

