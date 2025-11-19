美對沙國晶片開綠燈…主力代工廠台積電成大贏家 鴻海、緯穎也受惠

在沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼訪美、並與美國總統川普會晤之際，知情人士透露，美國計劃首度批准出售先進AI晶片給沙國AI企業Humain。

法人看好，這將有助兩大AI晶片商輝達、超微做大沙國商機，主力晶片代工廠台積電（2330）成為大贏家，並引爆沙國新一波AI基建潮，帶旺在沙國布局多時的鴻海、緯穎等伺服器組裝廠。

法人指出，台積電通吃輝達與超微AI晶片代工訂單；至於Humain董事長就是賓沙爾曼，該公司六個月前川普訪問沙國時亮相，由沙國規模1兆美元的公共投資基金（PIF）成立，而鴻海集團之前攜手RIF合資成立沙國電動車品牌Ceer，雙方合作可望擴大到AI伺服器，緯穎則透過雲端服務供應商（CSP）出貨到中東市場，同步沾光。

賓沙爾曼在白宮會晤川普時，強調AI對沙國發展的重要性，表示沙國對「獨特運算能力」有巨大的需求，「我們短期內將在半導體花費約500億美元」。

若美國核准把先進AI晶片出口給沙國，將為輝達、超微等大型晶片業者打開中東市場。Humain執行長阿敏（Tareq Amin）上月曾說，該公司計劃2030年前部署多達40萬組AI晶片。

彭博資訊報導，美國與沙國最快本周敲定更廣泛的AI協議。川普18日在白宮會見賓沙爾曼時說，「我們正在推動」，可能涉及「特定（數量）水準的晶片」。知情人士透露，美方將批准的晶片數量預料將是「數以萬計」，但未說明細節。

知情人士說，根據協議，美方也將「積極審核」沙國申請、並經雙方議定數量的AI晶片出口申請。沙國2023年來若要進口這類晶片，都須獲得美國許可。

在川普與賓沙爾曼會面後，美國財政部長貝森特接受福斯新聞訪談時，也對這項晶片協議提出暗示，「我們將讓他們與美國最大的科技公司合作。接著也有一家沙國新創公司將獲得較少量的晶片供應，並以此為基礎擴展」。貝森特未指名是哪家公司。

對於相關消息，負責半導體出口管制的美國商務部工業與安全局拒絕置評，Humain也不願回應。

綜合外媒報導，這項協議是美沙兩國協商好幾個月的成果，主因為華府擔心出口晶片到沙國，最終可能有利中國大陸。為平息美方疑慮，沙國也公開表態，新AI投資基金的負責人去年表示，如果美國要求，沙國願意撤出在中國的投資。阿敏上月說，Humain已承諾不購買華為設備。

美國在2022年限制AI晶片出口至中國，2023年將限制擴大至約40個可能成為北京繞道取得晶片的國家，包括沙國。川普維持這些限制措施，同時推動涉及大量晶片銷售的大型中東AI合作案，沙國則以承諾對美國投資數千億美元為談判籌碼。

