美對特定晶片加徵關稅 專家：擬促改變進口商品型態

（中央社記者呂晏慈台北15日電）美國將對特定先進運算晶片課徵25%關稅，包含輝達H200與超微MI325X等均在課徵範圍。專家分析，目前美國僅針對特定稅則號別貨品課稅，部分企業可能透過改變進口商品型態，避免落入課徵範圍，但仍需觀察課徵產品範圍是否擴大、台美貿易協議內容等議題，甚至思考改變供貨生產模式，以降低企業風險。

美國總統川普於美東時間14日簽署一項公告，決定對特定先進的運算晶片課徵25%關稅，如輝達的H200與超微的MI325X，但若是為了支援美國打造科技供應鏈及強化半導體衍生產品的國內製造能力而進口，則可豁免加徵25%關稅。

廣告 廣告

資誠（PwC Taiwan）分析，新制預計採取2階段課稅，第1階段主要針對高階晶片和內含高階晶片的半導體衍生產品課徵25%的關稅，並搭配特定用途豁免的配套措施；第2階段則針對未於180天內達成貿易協議的國家，不排除擴大半導體課稅適用範圍。

資誠專責海關及國際貿易的普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，若將豁免用途考量在內，目前第1階段的半導體關稅初步影響層面有限，但實務上如何認定輸美產品符合豁免用途，可能有待美國海關進一步提供細節。

李益甄說明，布告內也重申美方對於以投資換取關稅抵減、限期內達成貿易協議的要求，應是美國有意升高貿易談判的壓力。面對第2階段半導體課稅的不確定性，台美貿易協議的達成與否及條件為何，可能是台廠近期內必須密切觀察的重點。

安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君表示，目前美國僅針對稅則號別（HTS code）申報為8471.50、8471.80、8473.30的半導體課徵25%關稅，部分企業可能透過進口這類產品的半成品等方式，透過改變進口商品型態進而改變HTS code，避免落入課徵範圍。

吳雅君建議，企業未來應密切關注2大議題，包括課徵產品範圍是否擴大、美國政府是否進一步明示關稅抵銷計畫（Tariff Offset Program），以確實評估對於企業營運影響。

勤業眾信稅務部會計師洪以文分析，半導體關稅宣布後，雖豁免關稅範圍不限於赴美生產，也包括其他供美國使用的用途範圍，但是具體實施的證明文件及進口用途的追蹤，尚不明確。而這類產品本來多為零關稅，產業上下游許多廠商勢必立刻採取較保守策略，以高關稅估計相關進口關稅，若存在競爭者輸往美國明確享有較低關稅的廠商，可能需要調整產地，或與其他廠商合作改變產品供應型態以落入豁免範圍。

洪以文提醒，雖然美國是台灣半導體產業的主要市場，但不見得所有企業都有赴美設廠的規畫，除了思考改變供貨生產模式，如何降低對單一市場的依賴是台灣企業應思考的議題。

勤業眾信間接稅負責人、資深會計師洪于婷表示，對於已確定輸美產品屬232條款且不符豁免用途的商品，需重新評估與競爭者間的訂價策略，亦思考是否有機會調整供貨模式，或者考慮分散市場，降低企業風險。

KPMG安侯建業表示，將於1月27日、29日於台北及新竹舉行「赴美投資攻略：美國公司稅、租稅優惠與外派策略全方位解析」研討會，屆時將解析投資架構設計、在美營運稅務查核重點、租稅優惠等議題。（編輯：潘羿菁）1150115