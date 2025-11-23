美對瑞士關稅有望從39%砍到15% 瑞士經長：瑞士已經準備好了

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

瑞士副總統、經濟部長帕梅林（Guy Parmelin）在22日表示，美國目前對瑞士產品課徵的39%關稅，有望在12月初下降至15%，結束兩國先前緊張的經貿關係。他告訴媒體，「在瑞士，我們已經準備好了，美國則需要多一點時間，我希望到12月初能一切順利，我們正加緊推進。」

瑞士副總統兼經濟部長帕梅琳表示，期盼美國對瑞士關稅能順利在12月降至15%。（圖／瑞士經濟部官網）

美國政府在8月時與瑞士就關稅議題談判破裂，導致美國總統川普（Donald Trump）一氣之下「幾乎隨便決定」課徵瑞士39%的高額關稅。不過在本月14日，瑞美兩國達成不具約束力的貿易協議，由瑞士企業向美投資2000億美元（約新台幣6.27兆元），換取美方調降關稅至15%，至於協議何時生效則尚未有定案。

根據路透社報導，帕梅林22日向瑞士電視台SRF（瑞士德語廣播電視台）透露，兩國在初步協議後，將很快展開進一步協商；帕梅林還預料瑞士在降低關稅之外，有望能為更多產品爭取從15%關稅中豁免。

