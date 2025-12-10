美對等關稅未定 環部：碳費打2折事業年底公告

（中央社記者張雄風台北10日電）明年排碳大戶將繳交碳費，因應美國對等關稅衝擊，環境部、經濟部討論高碳洩漏風險事業碳費可打2折。為配合碳費繳費時程，環境部今天表示，高碳洩漏風險事業將在今年底前公告。

台灣碳費制度今年上路，明年排碳大戶將繳交第一筆碳費，原則上每噸碳為新台幣300元；但環境部提供優惠方案，若業者提自主減量計畫，並獲環境部審核通過，碳費可降為每噸碳100元或50元。

環境部今天舉辦「114年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果發表會－PFAS管理與未來展望」，環境部長彭啓明出席致詞，並接受媒體聯訪。

彭啓明表示，目前自主減量計畫還在審查階段，約有三分之一的廠商被要求補件，他認為「補件是好事」，可以檢視結果是否完整，也會給予需補件的業者一定時間寬限；自主減量計畫審查結果，仍訂在年底宣布。

另外，因應美國對等關稅影響，環境部與經濟部正在討論高碳洩漏風險事業審核原則，將會明定哪些事業單位碳費可打2折。

彭啓明說，目前政府仍密切關注關稅議題，不過，台灣受到關稅衝擊的範圍大致已清楚，因此不論年底前美對等關稅是否會宣布，高碳洩漏風險事業審核原則（包含哪些事業適用2折碳費）都會在年底宣布。

環境部說明，明年碳費繳費金額，會以今年（114年度）的盤查資料為基礎。若依列管事業113年度溫室氣體排放成果評估，符合碳費收費辦法規定者共有465廠（247家公司）。

環境部統計，今年已有430間廠家提繳交自主減量計畫，若依目前計畫執行，到2030年可減約370百萬噸碳。（編輯：吳素柔）1141210