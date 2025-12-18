美對臺軍售案 進行知會國會程序

國防部昨（十八）日表示，美國政府於美東時間十七日下午五時卅分，就國軍「臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH︱1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等八案，總額一一一億五四○萬美元對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望於一個月後正式生效。

國防部指出，本次美政府同意供、售之武器裝備，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等五案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中之案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

廣告 廣告

國防部強調，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續協助臺灣維持足夠之自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎。國防部對美方決定，表達誠摯感謝。

【中央社台北十八日電】國防部今天表示，美國政府於美東時間十七日，就國軍M109A7自走砲等八案，總額一一一億五四○萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於一個月後正式生效；國防部對美方決定，表達誠摯感謝。

國防部表示，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力，發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎。

國防部發布新聞稿指出，美國政府於美東時間十七日下午五時卅分，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等八案，總額一一一億五四○萬美元對台軍售案，進行知會國會程序，可望一個月後正式生效。

國防部指出，本次美政府同意供、售的武器裝備，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中的案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。