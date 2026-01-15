美對輝達等課25%關稅 專家：台灣影響不大
[NOWnews今日新聞] 美國半導體232調查結果出爐，川普週三簽署行政命令，對部分先進運算晶片課徵25%的進口關稅，包括輝達、超微等大廠。對此，專家表示，短期來看25%關稅成本應是由輝達、超微本身自行吸收，或轉嫁給客戶，因台灣接單製造，對台灣不會有直接影響。
白宮發布公告，內容寫到，此一措施是以「國家安全」為主要依據，目的在於鼓勵晶片製造回流美國，並降低對海外半導體生產基地的依賴。目前美國僅約10%的所需晶片是在美國國內生產，使美國高度依賴海外供應鏈，此結構被視為一項重大的經濟與國安風險，川普政府認為，透過關稅手段可提高進口成本，進而引導企業增加在美國本土的投資與產能配置。
同時，川普決定對特定的先進運算晶片課徵25%關稅，例如輝達的H200、超微（AMD）的MI325X。不過，若這些晶片是為了支援美國打造科技供應鏈，以及強化半導體衍生產品的國內製造能力而進口，則不適用此一關稅。外媒報導，晶片在海外製造後運入美國，須在美國課徵25%關稅，才可轉運至中國或其他海外市場。
對此，證期雙照分析師翁偉捷今日接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，短期來看，這些關稅成本可能會由輝達、AMD自行吸收，或是轉嫁給客戶，因為台灣廠商是負責製造，製造完之後將成品晶片直接送往美國，除非這些晶片被認定是受管制產品且非豁免用途，否則對台灣半導體產業是不會有太大的直接影響。
他舉例，輝達或AMD這些公司位於美國，由台灣的台積電代工生產，美國的關稅是針對「進口到美國的成品晶片」進行徵收，被課稅的對象應該也是輝達，不會和台積電等台廠有直接關係。
翁偉捷分析，以政策面來說，這次課徵的關稅也算是台灣與美國之間關稅談判的一環，先前川普曾提到半導體關稅要直接從100%起跳，但現在看起來是降到 25%，他認為，這比之前只提到空泛的數字來說已經更明確了，對台灣來說算是不錯的狀況，因為這項政策看來不是那麼針對台灣，甚至對台灣半導體生產狀況有一些緩和作用。
他說，雖然市場短期內會因為「不確定性」而反應成本，但初步定案後，至少比過去擔心的「直接100%關稅」緩和很多，在有限制的條件下課徵25%，市場氛圍、態度應該也會覺得是合理的，因此今天產業、市場也沒有出現比較明顯的負面反應。
另一方面，翁偉捷提到，此次課徵重點還有一點，在於這批晶片「要送往美國再出口到其他市場」，尤其出口到中國，必須先經過美國商務部審查，為防止「洗產地」問題產生，他認為，這樣的流程之下，美國會管制、核查，加上廠商也會與美國商務部先溝通，因此也是為避免晶片洗產地的風險，不過，翁偉捷直言，「洗產地」現階段仍由美國政府認定為主。
但他強調，25%關稅對台灣目前並沒有明確影響，尤其川普現已表示，主要目的是希望半導體廠商到美國設廠。尤其台積電目前是放眼全球，到美國設廠規模最大的台灣企業之一，「我覺得在這種情況之下台灣還受到衝擊，那基本上就是沒有人會去（設廠）。」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
川普關稅下、台積電持續於美國擴廠！韓媒：三星陷戰略困境
輝達、AMD恐受影響！美國宣布對特定半導體等領域 加徵25%關稅
15%關稅落地還是有變？路透：台灣高層將再赴華府磋商
其他人也在看
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
輝達H200晶片獲准賣中國！黃仁勳55檔「背板概念股」38家開紅花 微星技嘉漲逾5%最狂
美國川普政府13日正式批准輝達（Nvidia）旗下第二強大的AI晶片H200銷售至中國市場，市場預期輝達將在中國市場開啟「有限但具規模」的銷售窗口，帶動輝達執行長黃仁勳55檔「背板概念股」中今（14）日有38檔連袂勁揚，其中以板卡雙雄微星（2377）、技嘉（2376）漲逾半根停板最狂。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 10
七代勁戰才走向高峰「台灣山葉結束39年合資時代！」成日本Yamaha全資子公司
台灣機車產業迎來關鍵轉折點。台灣山葉機車工業股份有限公司於2026年1月9日正式宣布，已完成股權轉移程序，即日起成為日本山葉發動機株式會社的全資子公司，象徵自1987年成立以來、長達近40年的台日合資體制正式畫下句點，台灣山葉正式走向「日本總社直營」的新階段。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 1
台積電法說會倒數投資人卻先跑？股價跌25元至1685元 名師：正常
台積電（2330）重量級法說今（15）日登場，股價卻率先反映漲多壓力，早盤開低震盪，一度下跌25元、最低來到1,685元，跌幅約1.46%，分析師指出，主要是「利多出盡」。台積電股價過往常在法說會前後出現一到兩周的整理期，屬於正常技術性修正。隨著短線漲多獲利了結，反而為中長線投資人提供較佳的布局時點。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 1
台積3奈米爆單 先衝刺台灣產能
美台對等關稅協議即將拍板，紐時披露代價是台積電承諾追加在美增建五座晶圓廠。但據調查，台積電三奈米製程訂單需求超乎預期，儘...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
美中太空戰開打！北京20萬顆衛星震撼彈 謝金河點名「台廠7猛將」要噴發了
低軌衛星產業正處於快速擴張階段，隨著全球星鏈部署加速、衛星通訊正式商轉，以及應用場景持續擴散，相關供應鏈需求明顯放大。財信傳媒董事長謝金河指出，美中太空競逐已成為今年市場關注的重要賽局，「低軌道衛星」題材可望全年發酵，並直言多達7檔相關概念股只要搭上題材，股價表現勢必相當熱絡。中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 1
台股屢創新高！這25檔ETF市價也同寫新天價
[NOWnews今日新聞]台股2026年多頭馬力十足，今（14）日持續刷新歷史新天價，隨著大盤創新高，也帶動台股ETF市價水漲船高，據統計，在台股再創歷史高點之際，共有包括009803、00939、0...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 發表留言
廣達尾牙今晚登場 盤中失守280元關卡先「押寶」？分析師看法出爐
科技大廠陸續籌辦尾牙犒賞員工！今（15）日由代工大廠廣達（2382）打頭陣，董事長林百里對公司營運與AI伺服器後市展望備受市場關注。不過，廣達今日股價表現偏弱，盤中一度跌破280元關卡，最大跌幅約2.27%，投資人關注是否仍有「尾牙行情」可期，分析師看法也率先出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 1
地緣仍緊張、科技股拖累大盤 美股全線收黑
[NOWnews今日新聞]美國最高法院當地時間週三仍未針對川普（DonaldTrump）總統的對等關稅合法性做出裁決，意味著全球還無法知曉這項標誌性經濟政策的最終走向，加上地緣政治風險仍高、市場關注銀...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 發表留言
供需反轉 8吋晶圓代工醞釀漲價5％～20％
隨著晶圓代工產業結構持續轉變，8吋晶圓（200mm）供需格局正出現關鍵反轉。根據TrendForce最新調查，在台積電與三星兩大晶圓代工龍頭陸續啟動8吋產能減縮之際，AI相關電源管理IC（Power IC）需求持續成長，加上消費性產品供應鏈擔憂下半年IC成本上揚、產能遭排擠而提前備貨，帶動8吋產能利用率明顯回升。法人研判，將有助聯電、世界先進等代工業者順勢醞釀新一波代工價格調漲。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1
國稅、健保、勞保系統都出自他手！專挑難做商機，資拓搶占公部門資服龍頭、助攻中華電信強化資通訊
在台灣軟體企業中，資拓宏宇顯得與眾不同，高度集中做政府部門專案。在確立領先地位同時，資拓宏宇也從深耕政府領域，逐步開拓出AI等新應用機會。今周刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈美股盤後〉輝達等科技股拖累 那斯達克創一個月來最差單日表現
美股週三 (14 日) 全面走低，科技股與大型銀行股遭到拋售，使第四季財報季的低迷開局持續擴大。鉅亨網 ・ 5 小時前 ・ 1
出貨量看增 驅動IC迎曙光
驅動IC產業2025年陷入「量穩利弱」格局，惟三大台廠聯詠（3034）、天鈺（4961）、敦泰（3545）各自穩住市占，但仍難掩營運壓力。展望2026年，隨出貨量有望回溫、產品組合朝高階與新應用升級，產業可望迎來溫和修復轉機年。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
創新板日均成交值成長近170% 證交所2026鎖定前瞻產業
【記者許麗珍／台北報導】創新板已於2025年1月全面取消合格投資人制度，有效擴大市場參與基礎、提升交易活絡度，證交所統計2025年創新板日均成交值2.77億元較前一年度1.03億元成長近170%；在交易制度開放的帶動下，2025年送件創新板上市公司達15家次，創下歷年新高，創新板已成為創新企業IPO規劃的重要選項。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美股高檔回落！科技、銀行股齊跳水 日股再創新高韓股收紅
美股週三（14）日在通膨黏著、財報季開局不順與地緣政治不確定性多重壓力下全面走低，科技權值股與大型銀行股同步遭到拋售，主要指數自歷史高檔回落；亞洲股市方面，日本股市延續強勢再創新高，南韓股市則在半導體撐盤下溫和收紅，區域股市表現呈現明顯分歧。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
台股盤前／通膨數據符合預期費半小紅 台指期夜盤先噴86點開盤拚創高！
美股三大指數週二（13）日全面收黑，但跌勢並不一致，在通膨數據符合預期、科技股局部轉強下，市場氛圍呈現指數跌、題材撐的結構性分歧，也讓台股在期貨與權值股帶動下，今（14）日開盤仍保有續攻高點的想像空間。在費半指數震盪收小紅、台積電穩住多頭節奏下，今日開盤有望延續高檔震盪偏多格局，指數仍具挑戰新高的條件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
在手訂單約38億元！這「晶圓廠供應商」營收占比拚6成、產能擴建 需求看旺未來2年
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導晶圓廠設備原料供應商上品（4770）指出，先進製程持續推進，化學品使用需求同步升溫，帶動晶圓廠與化學品廠新一波擴廠動能...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
快訊／通膨降溫傳捷報！費半勁揚逾1% 台積電ADR受惠「降稅傳聞」走強
美股 13 日盤中交投熱絡，市場正積極消化剛揭曉的 2025 年 12 月消費者物價指數（CPI）報告。由於核心通膨數據優於市場預期，有效緩解了投資人對物價壓力的疑慮，帶動半導體族群走勢強勁。其中，台積電 ADR 在「擴大美國投資以換取降稅」的傳聞激勵下表現亮眼；而國防大廠 L3Harris 也因獲得美國政府 10 億美元的戰略注資，股價逆勢飆升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
大大寬頻股東陣容有夠華麗 中華電、國泰蔡家、呂芳銘、練台生、杜俊雄都來插旗！
大大寬頻即將於明（15）日舉行興櫃法人說明會，攤開這家資本額6億元的公司介紹，看到的股東陣容卻是意外的華麗繽紛，不僅有著過去像是競爭關係的中華電信入股，還有國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下投資公司宏志實業、復華投信董事長杜俊雄所持有的高一投資、鴻海前副總裁呂芳銘所成立的悅視界，以及年代董事長練台生的年代網際事業公司，讓大大寬頻還未正式興櫃就獲得關注，而大大寬頻董事長張銘志也設下目標，規劃興櫃後半年就申請上市，並持續擴大服務區域。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 1
股民不買單？台積電法說會前夕 跌5元至1705元 專家解析
台積電（2330）明（15）日將召開法說會，市場提前進入觀望氣氛，尤其是擔心台積電擴大美國投資，成本被墊高稀釋獲利，今（14）日開盤一度下跌 5 元，分析師表示，如果收盤還能穩在1700 元以上，代表低檔承接力道仍在，但若跌破 1700 元，就不建議急著進場。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4