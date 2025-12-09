美對輝達H200抽成25%怎麼抽 白宮官員：從台灣出口時徵收

輝達H200晶片，獲美國總統川普批准，可出口中國大陸。

美國總統川普周一宣布「在符合美國國家安全條件下」允許輝達把H200晶片出口給中國大陸，但美國政府會對每顆晶片都抽成25%，同樣的方式也將適用超微（AMD）、英特爾等其他美國企業。白宮官員透露，這筆25%的費用將透過關稅形式徵收。

川普週一在社群平台發文強調，25%將支付給美國，這可能意味著輝達從銷售獲得的收入，25%將歸美國政府所有。川普先前多次表示，美國必須贏得全球人工智慧競賽，儘管中國大陸已經對國內人工智慧產業進行大量投資。

廣告 廣告

路透報導引述一名白宮官員說法指出，25%費用抽成將會在輝達H200晶片在台灣製造後、運往美國的時候，以「進口稅」形式收取，而這些H200晶片再從美國出口到中國大陸之前，會經過美國官員的安全審查。

對於川普最新宣布允許H200銷陸的決定，輝達發言人在聲明中提到：「我們讚賞川普總統允許美國晶片產業參與競爭，從而支持美國高薪就業和製造業的決定。向經過商務部審核批准的商業客戶提供H200晶片，這項深思熟慮的平衡，對美國而言意義重大。」