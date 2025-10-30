美對陸芬太尼相關關稅砍半！彭博點名台灣首當其衝 關鍵數字曝光

美國總統川普與中國國家主席習近平30日達成貿易協議，美國對中國大陸加徵的芬太尼相關關稅從20%降至10%。彭博經濟研究指出，芬太尼相關關稅砍半將大幅降低中國大陸貿易損失，台灣對美國出口損失則會隨之增加，反映競爭優勢減弱影響。

彭博經濟研究估計，從截至10月27日已就位的關稅來看，2030年前中國大陸對美國商品出口，可能比基準（關稅維持在2024年水準）減少近七成。芬太尼相關關稅砍半將帶動減幅縮小至不到五成，完全取消這些關稅則會讓這個數字降至一成左右。

美國其他貿易夥伴受到的影響與中國大陸相反，模型顯示芬太尼相關關稅下降，將導致中國大陸以外夥伴對美國商品出口減幅，從目前美中貿易休戰狀態下的14%擴大至15.5%。如果取消芬太尼相關關稅，這個數字將上升至18%。

這種對比對一些亞洲經濟體而言特別明顯，尤其是台灣。台灣在目前關稅下占據奪取半導體和電子裝置大量市占率的優勢，原因是這些產品大多豁免對等關稅，但無法逃過美國對中國大陸祭出的芬太尼相關關稅，調降芬太尼相關關稅將嚴重削弱台灣競爭優勢。彭博經濟研究指出，芬太尼相關關稅砍半至10%，將導致台灣對美國出口減幅從3%左右擴大至近8%，取消這些關稅則會帶動這個數字上升至16%左右。

東南亞國協（ASEAN）經濟體也面臨類似處境，芬太尼相關關稅降至10%將導致東協國家對美國出口減幅從21%擴大至25%。如果取消這些關稅，減幅將進一步擴大至31%。

