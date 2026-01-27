美對韓威脅 疑為轉移國內政治危機

美國總統川普宣布提高對韓國汽車和其他進口商品的關稅至25％，並歸咎於韓國國會未能履行去年達成的貿易協議。外媒分析，川普可能受到日前酷澎事件的刺激，或是為了解除因移民政策而引起的政治危機。

另外，《朝鮮日報》指出，在川普宣布提高關稅的前兩周，美國政府就已經致函韓國政府，敦促落實關稅協議的後續措施。

《路透》報導，韓國承諾以現金分期支付3500億美元投資中的2000億美元，為了維持韓元穩定，每年支付上限為200億美元。本月初，韓國財政部長具潤哲告訴《路透》，政府計畫盡快執行投資方案，但他同時指出，美國最高法院即將就川普的關稅政策作出裁決，這一結果的不確定性可能會影響實施進程。具潤哲強調執行協議的時間表可能會被拉長，而且鑑於韓元疲軟，3500億美元投資計畫不太可能在今年上半年啟動。

《路透》引述一位熟悉韓美內部討論的消息人士，川普此舉可能受到韓國近期針對電商平台酷澎採取的監管行動的刺激。酷澎日前因個資外洩事件遭韓國當局調查，該公司的兩大美國投資者向美國政府請願，要求調查韓國政府的行為，並實施「適當的貿易救濟措施，可能包括關稅和其他制裁」。

《韓聯社》則指出，川普此次威脅提高關稅，可能與他面臨的政治危機有關。兩名美國公民這個月被移民暨海關執法局（ICE）人員槍殺，導致川普支持率下降，他可能是為了在11月期中選舉前取得實際的經濟成果，從而克服這波危機。

根據相關部門27日消息，美國駐韓代理大使何樂進（James Heller）13日曾向韓國副總理兼科學技術資訊通信部部長裴慶勳遞交一封美國來信，不過產業通商部官員表示無法確認信件具體內容，也無法確認兩國政府之間有無其他外交往來。

儘管信件主要表達了對數位服務相關法規的擔憂，但分析師認為它本質上是一則事前警告，敦促韓國落實與美國之間的貿易和投資協定，包括對美投資。