美對韓對等關稅生變 成為川普殺雞儆猴範例

（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）美國總統川普以韓國國會遲遲未通過去年與美國談定的貿易協定，揚言將再次提高關稅。專家分析，川普此舉可能不只是對韓國施壓，也是對歐盟、甚至是美國最高法院的示警。

韓國去年以承諾向美國戰略產業投資3500億美元，換取調降美國總統川普先前對韓國進口商品課徵的關稅，但川普在當地時間26日發文表示，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他會將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但並未明說新關稅上路時間。

韓國日報報導指出，韓美去年簽訂關稅諒解備忘錄（MOU），其中包括「須為履行MOU提出法案」的條件，共同民主黨在去年11月提出「韓美戰略投資管理相關特別法案」（簡稱對美投資特別法）後，美方已在同年12月4日公告追溯自11月1日起，將對韓國課徵關稅下調至15%。

報導引述西江大學國際大學院教授許允（音譯）分析指出，川普此次發言可能是希望韓國對美投資更積極，迅速達成美國的各種要求。

韓國經濟研究院資深研究委員申元圭（音譯）則指出，在美國最高法院就川普動用緊急權力課徵對等關稅是否違憲的判決尚未出爐，若最終判決為「不合法」，韓國國會的反對聲浪將更高漲，川普可能希望藉韓國作為範例，向最高法院傳達此案對經濟的影響力，間接暗示法院「慎重判斷」。

此外，韓國貿易協會通商研究室長趙聖大（音譯）分析，川普可能想藉此「殺雞儆猴」，向歐盟等其他正在履行協議、進行立法程序的國家示警，「向韓國施壓通過立法的同時，也可能向歐盟等其他協議國家施壓」。

也有專家將此與美國國內政治動盪近況連結，希望藉由川普這次任期的代表性政策「對等關稅」，重新集結共和黨的支持勢力。SBS電視台報導指出，美國政府今年11月將面臨期中選舉挑戰，迫切需要經濟成果來突破政治危機，韓國承諾的大筆投資也是其中重要的一環。

此外，部分報導猜測，美國政府可能是藉對等關稅，對情報通訊網法修正等韓國立法帶來的「非關稅障礙」表達不滿。美國副總統范斯（JD Vance）日前與韓國國務總理金民錫見面時曾關心的美國上市電商公司酷澎（Coupang）大規模個資外洩案，以及美國財經界認為美國企業在韓國遭遇差別對待等，都被認為是可能因素。

不過，青瓦台對此表示，已透過多種管道向美方說明法案，並澄清並未差別對待外國企業，後續也將透過各種會議，就通商相關問題與美方及時溝通，討論對策。

在川普發聲後，韓國國會能否盡快處理相關法案也是個問題。朝鮮日報報導，在李在明政府與美方達成關稅協議後，韓國最大在野黨國民力量就主張此項協議不符合相關程序，認為協商內容必須事先經過國會批准；在川普發文之後，更批評共同民主黨與政府對相關法案推動並不積極，也未掌握美方的態度及如今的事態發展。

共同民主黨則否認在野黨指控，據韓聯社報導，身為國會財政經濟委員會幹事的韓國執政黨共同民主黨議員鄭泰浩今天向媒體表示，依照原定時間表，政府原就要求在2月底前商定並通過「對美投資特別法」，並說明過去兩個月屬於法案的「思考期」，正常會在2月開始進行審議程序，意指國會並未故意延宕處理此案。

鄭泰浩表示，財經委的朝野幹事已協議在2月第1、第3週全體會議處理此項法案。共同民主黨政策委員會議長韓貞愛推測，若審議過程沒有特別的問題，很有可能在第一季通過法案，考慮到春節假期，時間點可能落在2月底到3月初。（編輯：韋樞）1150127